Milan, multa e cessione: scelta presa su Theo Hernandez

Tiene banco la questione Theo Hernandez in queste ore dopo la squalifica per due giornate: ecco cosa dovrebbe fare il Milan

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, nel mirino della critica sono finiti diversi giocatori. Tra questi c’è certamente Theo Hernandez, protagonista in negativo della sfida del Franchi.

Il terzino del Milan ha vissuto una serataccia, causando il primo rigore per la Viola e sbagliando poi il penalty a favore dei rossoneri, tutto nel corso del primo tempo. Ma la sua partita è stata davvero ricca di episodi e nella ripresa ha servito l’assist per il gol di Pulisic, prima di rischiare di causare un altro calcio di rigore, ma non è finita qui: dopo il fischio finale, Hernandez, con la fascia di capitano al braccio, è, infatti, andato a chiedere spiegazioni all’arbitro, usando termini inopportuni che gli hanno causato l’espulsione. Il francese ha così causato un danno al Milan anche in vista delle prossime partite, che sarà costretto a saltare per squalifiche. Nel primo pomeriggio di martedì è arrivata l’ufficialità che saranno due i turni di squalifica. Hernandez dunque salterà i match contro Udinese e Bologna, rientrando per la sfida contro il Napoli.

Milan, addio Theo Hernandez in estate: la scelta è presa

Il Milan, come è prassi in queste circostanze, per espulsioni di questo tipo, è pronto a multare il giocatore, preso di mira anche da molti tifosi sui social.

Proprio a questi tifosi è stato chiesto cosa dovrebbe fare il Diavolo con Theo Hernandez, dopo quanto successo. Il 48,5%, che ha preso parte al sondaggio su X, proposto dalla redazione, ha così votato per la cessione in estate, che ha avuto la meglio sulla cessione a gennaio, che ha raccolto il 24,2% delle preferenze. Per il 21,2%, invece, il Milan dovrebbe escludere il francese dai vicecapitani. Il 6,1, infine, ha votato per l’opzione niente più rinnovo. Ricordiamo che l’accordo tra il Milan e Theo Hernandez scade il 30 giugno 2026.

