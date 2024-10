Infortunio al polpaccio, scatta l’allarme per Roma-Inter

Le condizioni del calciatore andranno valutate giorno dopo giorno in vista della sfida di domenica 20 ottobre all’Olimpico

Non è sicura la presenza del calciatore per Roma-Inter. L’attaccante ha accusato un problema al polpaccio che lo mette a rischio per la super sfida che ci sarĂ dopo la pausa per le nazionali, allo stadio Olimpico.

Stando a quanto fatto sapere dal club giallorosso, Stephan El Shaarawy non è sicuro di esserci per il match contro i nerazzurri: lo staff capitolino conta, comunque, di recuperarlo dopo il lieve stiramento al polpaccio. Le condizioni dell’esterno d’attacco, uscito anzitempo nel corso del match contro il Monza, verranno dunque valute giorno dopo giorno.

Ivan Juric, dunque, spera di poter recuperare il suo calciatore prima della delicatissima sfida, valevole per l’ottava giornata di Serie A. Ma le attenzioni della Roma sono rivolte anche verso altri calciatori e soprattutto su Paulo Dybala. L’argentino, così come Hummels, era stato costretto a saltare la partita in Lombardia, ma conta di esserci contro l’Inter. Per l’ex Palermo, infatti, non risultano esserci lesioni muscolari e il fastidio al flessore è certamente recuperabile per la sfida in programma il 20 ottobre.

Roma-Inter, Inzaghi pronto a recuperare Barella

In casa Inter, invece, la lente di ingrandimento è chiaramente puntata su Nicolò Barella, che sta lavorando per mettersi definitivamente alle spalle la distrazione muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a saltare le ultime sfide di campionato contro l’Udinese e il Torino.

I nerazzurri contano di poterlo avere a disposizione giĂ per il match dell’Olimpico, ma poi chiaramente toccherĂ a Simone Inzaghi decidere cosa fare. Le partite da giocare, dopo la sosta, d’altronde, saranno tante e servirĂ gestire nel migliore dei modi le forze, senza rischiare nulla.

In attesa del ritorno dei giocatori in Nazionale, l’Inter può comunque sorridere vista l’infermeria praticamente vuota. Oltre a Barella, ormai in fase di recupero, rimane fuori il solo Buchanan, che sta però bruciando le tappe e presto si metterĂ a disposizione di Inzaghi.