I guai non finiscono per Thiago Motta: Koopmeiners rischia di saltare l’Inter

Altra tegola per la Juventus dopo il deludente pareggio contro il Cagliari: rischia di essere più grave del previsto l’infortunio di Teun Koopmeiners

La Juventus non va oltre il pareggio contro il pericolante Cagliari, confermando la ‘pareggite’ che ha colpito i bianconeri in questo avvio di campionato.

La squadra di Thiago Motta è l’unica imbattuta in Serie A, però nelle ultime cinque partite ha conquistato soltanto una vittoria: il rotondo 3-0 sul campo del Genoa. Poi sono arrivati quattro pareggi, compreso lo scontro diretto all’Allianz Stadium contro il Napoli di Antonio Conte. Partenza col freno a mano tirato per l’ex allenatore del Bologna alla guida della Juve, mentre Vlahovic e compagni viaggiano a punteggio pieno in Champions League grazie al doppio successo contro PSV Eindhoven e Lipsia. Proprio in Germania la ‘Vecchia Signora’ ha perso Bremer, che a causa della lesione al legamento crociato del ginocchio sarà costretto a uno stop di almeno sei mesi.

Juventus, infortunio Koopmeiners: scatta l’allarme alla Continassa

Gli infortuni non stanno certo agevolando il lavoro di Thiago Motta, che finora non ha potuto utilizzare Milik in attacco visto lo stop prolungato del polacco e che rischia di rientrare direttamente nel 2025.

Ai box c’è anche Nico Gonzalez, con l’ex Fiorentina fuori per un problema muscolare nei primi minuti della sfida di Lipsia. L’argentino potrebbe rientrare a fine mese nel big match contro l’Inter, mentre dopo la sosta Thiago Motta spera di riaggregare in gruppo Weah, alle prese sempre con il guaio alla caviglia che si trascina dietro da alcune settimane. Inoltre a far scattare l’allarme alla Continassa è Teun Koopmeiners, costretto al cambio nell’intervallo nella sfida con il Cagliari per un dolore al costato dopo un colpo che aveva rimediato qualche giorno prima contro il Lipsia. L’infortunio dell’olandese ex Atalanta, che salterà gli impegni con la sua nazionale in Nations League, rischia di essere più grave del previsto e di costringere il giocatore a saltare diverse partite. Per Koopmeiners si sospetta un’incrinatura alla costola, che andrà verificata dopo i nuovi accertamenti al quale si sottoporrà prossimamente il centrocampista.

Oltre alla gara contro la Lazio al rientro dopo la sosta, il numero otto bianconero rischierebbe di saltare anche l’impegno in Champions con lo Stoccarda e soprattutto il Derby d’Italia del 27 ottobre contro l’Inter se i prossimi esami al J-Medical riveleranno delle infrazioni importanti alla costola. Thiago Motta intanto incrocia le dita e spera di riavere a disposizione Koopmeiners già alla ripresa del campionato.