Koopmeiners resta negli spogliatoi: guaio fisico per il big di Thiago Motta

Cambio forzato per Thiago Motta e la Juventus: Teun Koopmeiners sostituito all’intervallo dal tecnico bianconero nel match contro il Cagliari

La Juventus chiude all’intervallo in vantaggio col minimo scarto sul Cagliari, grazie al rigore trasformato da Dusan Vlahovic al 15′ di gioco.

Il centravanti serbo ha ‘strappato’ il rigore al compagno di squadra Koopmeiners, con l’olandese che anche lui si era avvicinato sul dischetto dando la disponibilità per calciare. Niente da fare però per l’ex Atalanta, che poi è andato ad abbracciare il compagno di squadra dopo la realizzazione. Koopmeiners non ha demerito, duettando con Vlahovic e sfiorando ancora la prima rete in maglia bianconera sull’assist proprio del bomber numero nove. La partita però del nazionale orange termina dopo 45 minuti, visto che al suo posto nella ripresa è entrato Fagioli.

Non per scelta tecnica perché Koopmeiners stava comunque giocando una buona prestazione, ma dovuta da un problema che il centrocampista si portava dietro dalla trasferta in Champions League contro il Lipsia. L’ex Atalanta accusava un dolore al costato e anche a livello precauzionale Thiago Motta ha preferito sostituirlo per non peggiorare le condizioni del giocatore, convocato in nazionale per i prossimi impegni in Nations League dell’Olanda.