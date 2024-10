Addio bianconero, le strade si separano subito

Addio al club bianconero: le strade con il giocatore, appena arrivato, si separano subito

E’ stato il grande colpo che ha fatto sognare l’intera tifoseria, ma dopo pochissimo tempo la sua avventura potrebbe già concludersi.

I tifosi del Corinthians hanno accolto da eroe Memphis Depay, che con il Timao ha un contratto fino al dicembre 2026. Arrivato da svincolato a Sao Paulo lo scorso settembre, l’olandese quindi potrebbe salutare i colori bianconeri dopo pochissime settimane. Il motivo? Come sostiene ‘As’ sarebbe dettato dalle difficoltà incontrate dallo sponsor principale del club (che è anche sponsor di maglia). La società in questione, che si occupa di scommesse, non figura nell’elenco delle case di scommesse autorizzate ad operare in Brasile, quindi la sua continuità come sponsor del Corinthians sarebbe in dubbio. Lo stesso sponsor sarebbe la principale fonte di introiti che permetterebbe di pagare lo stipendio di Depay, ma questi problemi rischiano di conseguenza di complicare la permanenza dell’olandese. Il Timao dovrebbe ricevere 51,3 milioni di euro in tre anni e di questi soldi 9,5 milioni sarebbero destinati a pagare lo stipendio dell’ex, tra le altre, di Lione e Barcellona.

Corinthians, Depay può già salutare: questioni di sponsor

Depay per ora ha collezionato quattro presenze e due assist con la maglia del Corinthians giocando al momento solo 160 minuti.

Il giornalista brasiliano Paulo Vinicius Coelho ha sottolineato come il club starebbe valutando piste alternative per quanto riguarda il discorso sponsor: l’obiettivo sarebbe trovare un nuovo partner. Ci sono società interessate, ma il Corinthians dovrà cercare di fare presto. L’arrivo di Depay ha portato grande entusiasmo tra i tifosi e anche la squadra è riuscita a risalire la china in classifica, riavvicinandosi alla zona salvezza, pur restando al terz’ultimo posto in classifica. Il problema però c’è: se dovesse esserci la separazione tra lo sponsor e il club, a quel punto il futuro di Depay a Sao Paulo rischia di essere compromesso. Difficile infatti che il club, senza introiti provenienti da sponsorizzazioni, decida di rischiare di complicare la propria situazione finanziaria. A quel punto le strade potrebbero separarsi dopo pochissime settimane.