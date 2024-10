La Juventus ha già sostituito Bremer, deciso il ‘colpo’ per gennaio. Gli aggiornamenti di calciomercato in casa bianconera

Nella prima partita di Serie A senza Bremer, la Juventus di Thiago Motta ha subito incassato la prima rete in campionato che è costata ai bianconeri due punti pesanti contro il Cagliari.

Nel pre-partita dello Stadium, Cristiano Giuntoli aveva parlato così del possibile sostituto del brasiliano: “Ci dispiace per lui che è un grande calciatore. È chiaro che intanto il mister si dovrà “arrangiare” con i calciatori che ha, perché sono di valore e vediamo come reagirà la squadra. Poi a gennaio vedremo se ci saranno delle possibilità, è ancora tanto presto”. Per il momento, dunque, sembra scartata l’ipotesi svincolati. La Juve attenderà la prossima sessione di calciomercato per valutare eventuali opportunità.

Juventus, ecco il sostituto di Bremer: la scelta dei tifosi

“Valuteremo le opportunità”, ha confermato il dirigente della Juventus. Alla luce della volontà del club bianconero di non puntare su uno svincolato, abbiamo chiesto sulle nostre pagine social su quale profilo dovrebbe virare Giuntoli per sostituire Bremer a gennaio. Ecco l’esito del sondaggio di CM.IT.

🔥 SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x ‼️ “Valuteremo le opportunità”. Alla luce della volontà della #Juventus di non puntare su uno svincolato, su quale profilo dovrebbe virare Giuntoli per sostituire #Bremer a gennaio? — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 6, 2024

Per il 41,2% dei votanti, per Thiago Motta e la Juventus sarà sufficiente la promozione di un altro giovane talento dalla Next Gen. Il 29,4% delle preferenze sono per Kiwior, ex Spezia attualmente all’Arsenal, mentre non scaldano particolarmente le piste Hato (17,6%) e Beukema (11,8%).