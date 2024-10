Incubo Theo Hernandez, ora rischia la stangata: la possibile squalifica

Serata da incubo per Theo Hernandez conclusa nel modo peggiore: insulti all’arbitro ed espulsione, ora rischia la maxi squalifica

Una serata da incubo, un compleanno da dimenticare. Theo Hernandez ha dato il peggio di sé in Fiorentina-Milan, partita persa dai rossoneri per 2-1.

Il terzino francese non si è salvato con l’assist per il gol di Pulisic, perché la partita è stata macchiata dai suoi errori e il finale è stato anche peggiore: espulsione dopo il triplice fischio finale per proteste nei confronti dell’arbitro Pairetto. Un rosso che potrebbe costare caro a Theo Hernandez che prima si era già reso protagonista in negativo facendosi parere il rigore da de Gea.

Squalifica in arrivo ora per l’ex Real Madrid che sicuramente non ci sarà alla ripresa del campionato contro l’Udinese. Tornerà contro il Bologna? Difficile dirlo, perché tutto dipenderà da quel che l’arbitro ha scritto nel referto che analizzerà il giudice sportivo. Cosa ha portato all’espulsione? Dalla risposta a questa domanda dipenderà anche il tipo di squalifica che sarà comminata a Theo Hernandez.

Theo Hernandez, squalifica certa: quante giornate rischia

In caso di espulsione per una protesta troppo veemente, ma non accompagnata da insulti e offese all’arbitro, la squalifica per Theo Hernandez dovrebbe essere di una sola giornata. Caso diverso quello in cui il francese si sia lasciato sfuggire qualche offesa all’arbitro.

Sull’argomento è intervenuto a ‘Pressing’ anche l’ex arbitro Graziano Cesari che ha provato ad anticipare le decisioni del giudice sportivo e ha detto la sua sulla squalifica a Theo Hernandez: “Non sappiamo se è un’offesa al direttore di gara, se è una contestazione al suo operato. Quando c’è una partita con nervosismo, sarebbe buona norma per il direttore di gara allontanarsi alla fine proprio per evitare queste situazioni, perché c’è sempre qualcuno che protesta. Possiamo arrivare a due giornate, non credo tre”.

Lo stesso Graziani ha poi spiegato che non ci sarebbe nessuna aggravante per il fatto che Hernandez indossava la fascia da captano. Per il Milan quindi c’è da attendere la decisione del giudice sportivo per capire quante partite salterà il francese: dopo l’Udinese, i rossoneri sono attesi da Bologna e Napoli in campionato, un trittico che a questo punto potrebbe avere un peso decisivo anche sulla panchina di Fonseca.