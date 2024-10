Esplode il caso Theo Hernandez: “Indegno, vattene via”

Theo Hernandez protagonista in negativo di Fiorentina-Milan: nel post gara esplode il caso, lo mandano via

Un compleanno da dimenticare per Theo Hernandez. Nel giorno in cui ha compiuto 27 anni, il terzino francese si è reso protagonista di una delle sue peggiori prestazioni con la maglia del Milan.

Poco conta l’assist servito a Pulisic visto da cosa è stato accompagnato, prima e dopo. Il prima racconta di un calcio di rigore sbagliato, con de Gea che indovina l’angolo e va a deviare la conclusione dagli undici metri in angolo. Il dopo è il ritardo nell’andare a chiudere su Kean e Gudmundsson in occasione del secondo gol viola, ma soprattutto l’assurda espulsione presa dopo il triplice fischio finale.

Finita la partita Theo Hernandez è andato allo scontro con Pairetto: insulti al direttore di gara ed inevitabile cartellino rosso. Resta da vedere cosa abbia realmente detto il calciatore all’arbitro e quante giornate di squalifica prenderà con il rischio che siano più di due. Una serata che ha fatto infuriare i tifosi rossoneri che si sono scagliati contro il calciatore sui social.

Incubo Theo Hernandez: ‘cacciato’ via dal Milan

Dopo Fiorentina-Milan, X è diventato il terreno ideale per le critiche a Theo Hernadez. Il francese non è salvato da nessun tifoso del Milan.

Chi lo accusa di non essere degno di indossare la fascia da capitano, chi di essere stato sopravvalutato e non manca chi chiede di mandarlo via il prima possibile. Un mare di critiche che sono pressoché unanime: “Da Maldini ad Hernandez vuole dire aver toccato il fondo” scrive un tifoso rossonero. Un altro sentenzia ancora più duramente: “Milan, non provate a rinnovare Theo Hernandez: ogni partita un atteggiamento indegno della nostra maglia”.

Ecco alcuni tweet:

@TheoHernandez VATTENE VIA DAL MILAN — Brahimiano (@ilBrahimiano) October 6, 2024

Da Maldini a Hernandez, vuol dire aver toccato il Fondo… — Sian (@SianMag9) October 6, 2024

I giocatori possono essere forti quanto vogliono, ma se si comportano come Theo Hernandez tra cooling break, ammutinamenti, atteggiamenti discutibili in campo ed espulsioni a fine partita, diventano solo dannosi. — #LogicheDellaMediocrità 🖤💙⭐⭐ (@DepressedFab) October 6, 2024

Sono d’accordo, è inaccettabile perdere così. 3 punti regalati. Preso gol da fallo laterale e da rimessa da 70 mt del portiere. Theo Hernandez, si deve vergognare per prestazione e espulsione. — TuSeiTuttaLaMiaVita 💪❤️🖤 (@maledetto1977) October 6, 2024

Caro @acmilan non provate nemmeno a rinnovare @TheoHernandez ogni partita un atteggiamento indegno della nostra maglia e nostra storia è solo un bambino isterico — Zio Dennis Marelli (Un Miserabile del Tifo Contro) (@DennisMarelli) October 6, 2024

Oltre i danni, la beffa: Theo Hernandez salterà sicuramente Udinese, Bologna… e forse pure il Napoli. Scaldati, Jimenez! #FiorentinaMilan — Tomaso Palli (@tomaso_palli) October 6, 2024

@TheoHernandez va multato.

Come fai a farti cacciare a fine partita? E magari becchi pure due giornate. Sei in cretino. — Albert (@AlbertMotta82) October 6, 2024