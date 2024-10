Real Madrid-Milan, UFFICIALE: non solo Carvajal, altro big a rischio forfait

Real Madrid, Carvajal va ko: niente sfida al Milan e stagione finita, ma c’è un altro big che può saltare la supersfida di Champions in programma al Bernabeu

Ultimo turno di campionato prima della pausa per le Nazionali. Un turno che, sia in Serie A che all’estero, è stato caratterizzato da tanti gravi infortuni.

Se in casa Torino il ko di Duvan Zapata pesa tantissimo, anche il Real Madrid deve fare i conti con un gravissimo infortunio. Per Dani Carvajal l’esito è tremendo: tripla rottura di legamento crociato esterno, legamento collaterale e tendine popliteo. Stagione già finita per il difensore, per cui si prospetta uno stop di addirittura dieci mesi. Questo il comunicato ufficiale del club iberico:

“Dopo gli accertamenti effettuati sul nostro giocatore Dani Carvajal dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore, la rottura del legamento collaterale esterno e la rottura del tendine popliteo della gamba destra. Verrà operato nei prossimi giorni”.

Real Madrid, UFFICIALE: infortunio anche per Vinicius

Carvajal non sarà quindi tra i protagonisti della sfida in programma tra un mese al Bernabeu contro il Milan. Una classica del calcio europeo valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ma il Milan attende anche l’esito di un altra stella madridista, uscita malconcia dalla sfida contro il Villarreal e che potrebbe essere a rischio per la gara in programma il 5 novembre.

Si tratta di Vinicius Junior. Il brasiliano sembra giocoforza destinato a rinunciare alla convocazione con la Seleçao che affronterà Cile e Perù nelle sfide valide per la qualificazione ai Mondiali 2026. Il motivo? Una lesione cervicale la cui entità però ancora non è nota. Il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale e la situazione del giocatore sarà valutata con attenzione nei prossimi giorni. Da capire quindi la gravità del problema e se Vinicius potrà o meno recuperare per la sfida contro il Milan in Champions, anche se manca un mese alla gara. Questo il comunicato diramato dal Real Madrid:

“Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Vinicius Junior, gli è stata diagnosticata una lesione alla cervice. Situazione in sospeso”.