Pogba morde il freno: nuovo ‘messaggio’ social

Un post di Paul Pogba ha letteralmente infiammato il pomeriggio della Juventus, attualmente impegnata nel match di campionato contro il Cagliari

Oltre alla questione campo, in casa Juventus continuano a tenere banco anche le vicende che solo apparentemente esulano dal perimetro di gioco. L’indiscrezione trapelata dall’Inghilterra riferita alla riduzione della squalifica di Pogba, ad esempio, si colloca proprio in quest’orizzonte.

Il verdetto della CAS, la Corte arbitrale dello Sport, ha infatti portato a diciotto mesi la squalifica inizialmente comminata al centrocampista francese, risultato positivo al test antidoping dell’agosto 2023. Qualora il Tar dovesse confermare questa decisione, Pogba ritornerebbe in campo a partire dal prossimo marzo. In attesa di nuovi sviluppi sulla vicenda, anche Cristiano Giuntoli si è espresso sulla vicenda nei minuti immediatamente precedenti al fischio d’inizio di Juventus-Cagliari: “Intanto aspettiamo la decisione definitiva del TAS; è un grande calciatore, ma da tanto tempo è fermo. Aspettiamo”.

Il centrocampista francese, intanto, morde il freno. Dopo aver pubblicato nelle scorse ore una foto che immortalava i suoi scarpini, Pogba ha postato una storia sul suo profilo Instagram. Stadium in bella vista (con tanto di geolocalizzazione) e un tifoso con la sua maglietta in primo piano. Tanta voglia di ritornare a calcare i palcoscenici che contano per il ‘Polpo’, dopo gli ultimi mesi di calvario. La luce in fondo al tunnel, intanto, è sempre più vicina.