Paratici stende il Milan: addio già scritto

Non solo il Milan su un centrocampista della Nazionale che piace anche in Premier League. L’accostamento al Tottenham

Il Milan si divide tra il presente rappresentato dalle vicende di campo e il futuro con le strategie di calciomercato tutte da esplorare. Non è da escludere che nelle prossime sessioni i rossoneri possano andare a caccia soprattutto di un nuovo profilo per potenziare le scelte a centrocampo.

Nell’ottica di implementare la rosa con un profilo di qualità il nome che circola nell’ultimo periodo è quello di Samuele Ricci, stellina del Torino di Vanoli messosi in luce anche con la Nazionale di Spalletti. Il mercato intorno al mediano granata ad ogni modo è in fermento e la concorrenza, soprattutto inglese, rischia di essere particolarmente insidiosa.

In questo quadro va a collocarsi il nome del Tottenham come evidenziato dall’ex portiere degli Spurs Paul Robinson, che ha ancora contatti all’interno del club. Ai microfoni del podcast di ‘Football Insider’ ha spiegato che la società londinese potrebbe valutare un accordo per il centrocampista la prossima estate. Il tutto facendo leva anche sulla figura di Fabio Paratici che al netto dell’inibizione pare aver mantenuto ancora contatti con gli inglesi dietro le quinte.

Calciomercato Milan, anche il Tottenham su Ricci: la situazione

La stessa fonte britannica ha quindi evidenziato come il club britannico abbia cercato di puntare su Ricci sotto la guida di Paratici.

Nel dettaglio a parlare meglio dell’interessamento degli Spurs ci ha pensato Robinson che ha ammesso: “È un giocatore giovane, ha solo 23 anni e ha già collezionato quattro presenze con la nazionale italiana. Il Tottenham è sicuramente interessato ad ingaggiarlo. Penso che sarà difficile farlo in inverno, ma è una possibilità che potenzialmente esploreranno in estate. Sappiamo che agli Spurs piace fare affari in Italia”.

L’ex portiere del Tottenham ha quindi concluso il pensiero: “Hanno avuto molto successo grazie ai giocatori arrivati ​​al club dalla Serie A, e forse è per questo che Ricci è l’ultimo nome ad essere monitorato. Ha ancora l’impronta di Fabio Paratici che lavora con il team di reclutamento del Tottenham”.

Gli Spurs potrebbero quindi lavorare dietro le quinte per provare ad arrivare a Samuele Ricci, obiettivo anche del Milan, che intanto ha in mano le chiavi del centrocampo del Torino, oltre che della Nazionale di Spalletti dove si sta facendo largo a suon di prestazioni interessanti.