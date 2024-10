Palladino sta con Fonseca: “Troppi rigori! Gudmundsson è un campione”. Il commento dell’allenatore della Fiorentina dopo la vittoria sul Milan

Va alla Fiorentina di Palladino la pazza partita del Franchi contro il Milan, terminata 2-1 in favore dei viola. I gol decisivi sono di Adli e Gudmundsson, ma a rubare la scena è De Gea con due rigori parati.

Questa tutta la soddisfazione di Palladino nel post partita, ai microfoni di ‘DAZN’: “Si difende insieme e si attacca insieme. È complicato giocare contro il Milan, che ha messo in difficoltà Inter e Leverkusen. Mi è piaciuta tutta la squadra: abbiamo trovato solidità. Difendere insieme ti dà grandi valori umani. Si può e si deve migliorare. Stiamo recuperando i giocatori come Adli. Serviva una vittoria di squadra e di emozione”.

Il tecnico viola si gode anche Gudmundsson: “È un campione, è un giocatore molto importante per noi. È arrivato tardi a fine mercato, aveva avuto fastidi muscolari col Genoa e l’abbiamo rimesso ora in condizione. Sa giocare a calcio, è imprevedibile e si sacrifica per i compagni. Ce lo godiamo come ci godiamo queste vittorie”.

Fiorentina, Palladino: “Siamo d’accordo con Fonseca, vengono concessi rigori con troppa facilità”

Palladino ha detto la sua anche sui rigori di serata: “Ho avuto modo di parlarci prima e abbiamo condiviso il pensiero. Inutile dire chi ha sbagliato, anche gli arbitri possono farlo. Sicuramente i rigori vengono concessi con troppa facilità e il calcio è anche contatto fisico”.

Infine, sulla sua espulsione nel finale: “Mi sono lamentato perché c’era un fallo su Kean che è stato dato contro. Poi però ho detto una cosa a Kouame e per quello mi hanno buttato fuori. Peccato perché volevo godermi la vittoria in campo”. Un rosso che non rovina però la serata di Palladino e della sua Fiorentina.