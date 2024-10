PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-MILAN 2-1: difesa da incubo, ma Abraham è il peggiore

Le pagelle e il tabellino di Fiorentina-Milan, match di San Siro, valevole per la settima giornata di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori

E’ De Gea il migliore di Fiorentina-Milan. Il portiere para due rigori e dice no a Chukwueze, che l’aveva messa all’angolino. A vincere sono così i viola grazie alle reti di Adli e Gudmundsson. Al Diavolo non basta Pulisic.

Troppi errori difensivi da parte dei rossoneri. Sbaglia tantissimo Theo Hernandez (anche il rigore), ma sbaglia tutto Tammy Abraham.

Ecco i voti:

FIORENTINA

De Gea 8,5

Dodo 7

Comuzzo 6,5

Ranieri 6

Gosens 6

Adli 7,5 – Dal 77′ Biraghi s.v.

Cataldi 6 – Dal 66′ Richardson 6

Bove 5,5

Colpani 6

Gudmundsson 7 – Dal 77′ Kouame s.v.

Kean 6,5

All. Palladino 6,5

MILAN

Maignan 7

E. Royal 4

Gabbia 5,5

Tomori 4

Hernández 4

Pulisic 6,5 – Dall’82’ Chukwueze 6

TOP Fofana 6,5 – Non si contano i palloni recuperati dal francese. Come contro il Bayer Leverkusen è lui il migliore in campo, stasera però manca un pizzico di qualità rispetto al match in Germania

Reijnders 6

Leao 6 – Dal 73′ Okafor 6

FLOP Abraham 3,5 – Letteralmente assente per tutto il primo tempo, mai utile alla squadra. Nella ripresa sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare. Si fa ipnotizzare dal dischetto e manca della cattiveria del vero bomber, come quando deve solo metter dentro il pallone crossato con forza da Pulisic o come quando ha un’altra palla buona per segnare, servito in profondità, ma non riesce a battere De Gea.

Morata 5,5

All. Fonseca 4,5

TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 2-1

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Guðmundsson; Kean. A disp.: Martinelli, Terracciano; Biraghi, Kayode, Moreno, Parisi, Quarta; Richardson; Beltrán, Ikoné, Kouame, Sottil. All.: Palladino.

MILAN (4-4-2): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leão; Abraham, Morata. A disp.: Raveyre, Torriani; Jiménez, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Musah, Zeroli; Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

AMMONITI: 8′ Dodo (F), 42′ Morata (M), 72′ Reijnders (M), 95′ Bove (F)

ESPULSI: Theo Hernandez (M)

GOL: 36′ Adli (F), 59′ Pulisic (M), 74′ Gudmundsson (F)