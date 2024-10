Nuovo caso in Juventus-Cagliari, video eloquente: cosa rischiano i bianconeri

Episodio avvenuto dopo il gol del pareggio del Cagliari: oggetto lanciato in campo, cosa rischia la Juventus

Una partita non priva di polemiche. Juventus-Cagliari ha offerto più di un episodio per accendere le discussioni dei tifosi e non solo. Dal rigore concesso ai bianconeri a quello dato ai sardi, passando per l’espulsione di Conceicao.

E non è finita qui perché sui social spunta un video che è destinato ad accendere ulteriormente le polemiche. Tutto nasce al momento del gol del pareggio della formazione di Nicola: il rigore realizzato da Marin fa esplodere la gioia dei calciatori del Cagliari che si dirigono per esultare verso gli spalti occupati dai tifosi della Juventus.

Proprio in questa circostanza, complice anche qualche gesto di troppo dei giocatori rossoblù, si accende il clima e dagli spalti piove un oggetto che cade proprio nei pressi dei cagliaritani. Nell’occasione il direttore di gara ha ammonito Mina per l’esultanza provocatoria diretta ai sostenitori avversari, ma non sembra accorgersi dell’oggetto piovuto dagli spalti. Ma cosa potrebbe succedere alla Juventus?

Juventus-Cagliari, oggetto in campo: la possibile sanzione

Considerato il video e la vicinanza anche dell’assistente dell’arbitro, difficile che l’episodio sia completamente sfuggito e che non finisca nel referto arbitrale.

Ma cosa potrebbe rischiare la Juventus? Non la chiusura totale dello stadio, ma la sanzione potrebbe prevedere la chiusura del settore dal quale è stato lanciato l’oggetto. Una sanzione che arriverebbe soltanto nel caso in cui non si riuscisse a risalire all’autore del gesto: se venisse individuato per lui sarebbe quasi scontato il Daspo.

Per sapere quale sarà la decisione del giudice sportivo bisognerà attendere la prossima settimana, quando verranno analizzati i referti arbitrali delle partite del weekend. Il prossimo fine settimana la Serie A riposerà, dando spazio alla Nazionale impegnata in Nations League contro Belgio e Israele. Se ne riparlerà tra due settimane con la Juventus impegnata in casa contro la Lazio: una partita nella quale la società bianconera potrebbe dover scontare l’eventuale sanzione per l’oggetto caduto vicino ai calciatori del Cagliari.