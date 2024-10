Milan, attacco frontale e cessione Leao: “È irritante”

Rafael Leao continua a far discutere e finisce ancora nel mirino delle critiche: “Non migliora, nei big match non c’è mai”

Il Milan non ha ancora trovato una dimensione precisa in questa stagione di ripartenza con il nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Partenza a rilento, tanti gol presi e allo stesso modo, pochi risultati. Poi la vittoria col Venezia e soprattutto nel derby con l’Inter che hanno un po’ ribaltato la situazione salvando pure la panchina dell’allenatore portoghese. Ma in Champions League la situazione è pessima, considerando che la classifica dice zero punti dopo due giornate. Il Milan ha perso in casa con il Liverpool in maniera netta, poi è caduta a Leverkusen col Bayer anche se meritava probabilmente il pareggio.

Ma in casa rossonera ci sono diverse questioni legate soprattutto ai singoli, da un Pavlovic che sembrava già pilastro e diventato in fretta riserva di Gabbia, a un Morata alle prese con qualche acciacco. Chukwueze poteva essere all’anno di consacrazione, invece è tornato in naftalina giocando sì 7 partite ma con un totale di 190 minuti circa. Spicci, insomma. E poi c’è sempre presente il nodo Rafael Leao, insieme a Theo Hernandez protagonista del caso cooling break. Più in generale il portoghese resta oggetto di discussioni, critiche, punti di vista totalmente diversi e opposti. Diciamo che Leao è amato alla follia oppure ‘odiato’, sportivamente si intende. E per tanti il Milan dovrebbe sbrigarsi a liberarsene.

Orsi non ha dubbi: “Leao irritante, il Milan deve venderlo”

Nel partito dei ‘contro’, ormai sempre più nutrito, oltre ai noti Cassano e Di Canio cui lo stesso numero 10 ha sempre risposto per le prime sui social, c’è anche Fernando Orsi. L’ex portiere e ora opinionista ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha detto la sua senza mezzi termini sul portoghese: “Leao è irritante. Dovesse arrivare una proposta, il Milan dovrebbe lasciarlo andare. Nelle partite importanti non c’è mai, non migliora, è sempre questo. A questo punto faccia altro”.

Più chiaro di così difficile. Va detto che ai rossoneri, che gli hanno rinnovato non troppo tempo fa il contratto, non sono arrivate proposte concrete e allettanti da qualche top club. Si era parlato di Barcellona in primis, oltre al PSG, ma nessun passo ufficiale. In seguito Nando Orsi è tornato pure sulla sconfitta a Leverkusen: “Vorrei avere il 10% della fortuna calcistica di Xabi Alonso, il Milan meritava di pareggiare. Rigore? A parti invertite lo avrebbero fischiato”.