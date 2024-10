Marotta accetta la maxi offerta: il titolare va via per 40 milioni

L’Inter potrebbe scegliere di cedere un titolare di fronte a una maxi offerta la prossima estate: l’addio può verificarsi per 40 milioni

Il percorso dell’Inter in Serie A sta tornando a mostrare l’anima un po’ folle, un po’ identitaria dei nerazzurri, che probabilmente nella scorsa stagione era decisamente meno evidente, visto il percorso che ha portato alla seconda stella. Sta di fatto che quest’inizio di stagione ha portato qualche blackout di troppo, una manovra a tratti spettacolare, ma anche diversi svarioni difensivi, su cui bisognerà lavorare al più presto per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Anche contro il Torino, nonostante la superiorità numerica per gran parte dell’incontro dopo l’espulsione di Maripan, l’Inter ha subito due reti decisamente evitabili, che derivano da errori gravi da parte dei singoli nerazzurri. Ha fatto specie soprattutto il primo gol segnato da Zapata, in cui il colombiano si è trovato tutto solo davanti a Sommer.

In molti hanno dato le colpe a Bisseck, che non era proprio posizionato bene nell’occasione e ha rimediato anche un cartellino giallo, per cui poi Inzaghi l’ha sostituito al 45esimo. Non si tratta del primo errore di una stagione che, sotto il profilo difensivo, per il tedesco non è iniziata proprio con i migliori auspici.

I due volti di Bisseck e il calciomercato: come si comporterebbe l’Inter con una maxi offerta

Stiamo parlando di un calciatore giovane, di prospettiva e dunque a cui bisogna concedere qualche errore. Certo se, come accaduto contro il Genoa, costa i tre punti, l’allenatore e i tifosi non possono essere felici. L’Inter non l’ha assolutamente bocciato, anzi ci punta per il presente e per il futuro, puntando anche sulla sua capacità di portare avanti l’azione offensiva come braccetto di destra.

La sua incostanza in entrambe le fasi – un peccato non di poco conto per un difensore – potrebbe portare a considerare anche le offerte per lui, a partire dalla prossima estate. Infatti, il calciatore potrebbe essere un pezzo pregiato del mercato in uscita, visto che non mancano già gli interessi da parte di diverse big.

Certo, il suo trasferimento non sarebbe a basso costo, visto che l’Inter lo cederebbe solo a fronte di offerte sui 40 milioni di euro, che permetterebbero di migliorare sensibilmente la rosa. Intanto, bisogna lavorare e ripartire dal campo, ma Bisseck avrà molto presto l’occasione per rifarsi.