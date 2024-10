Lazio-Empoli, tegola Baroni: infortunio muscolare. Poi il nervosismo e il colloquio Zaccagni-Ayroldi

Primo tempo poco spettacolare ma molto intenso all’Olimpico, con la Lazio che acciuffa il pareggio nel finale, con qualche nervosismo

Un primo tempo in chiaroscuro per la Lazio, che all’intervallo è sul pareggio in casa contro l’Empoli, acciuffato solo nel finale. Partita difficile per i biancocelesti, che non hanno creato tante occasioni mentre i toscani confermano la loro forza difensiva già mostrata in questo inizio di camponato. Costretti poi a cedere nel recupero.

Per Marco Baroni arrivano brutte notizie pure dal fronte infermeria. Nell’ultima parte di primo tempo, infatti, la Lazio è costretta a rinunciare a uno dei suoi titolari, ovvero Manuel Lazzari. Il terzino in maglia 29 in uno scatto importante con cui ha superato il proprio avversario per andare in campo aperto, dopo essersi allungato il pallone in fallo laterale si accascia a terra. Netto l’atteggiamento e il segnale col braccio, che si tiene evidentemente la coscia. Infortunio muscolare abbastanza consueto, di cui andrà valutata ovviamente l’entità. Al suo posto è entrato Adam Marusic, ma sicuramente una pessima notizia per Baroni che perde uno degli uomini più in forma. La sosta potrà senza dubbio dargli più tempo per recuperare in vista del rientro il 19 ottobre in casa della Juventus. Un finale poi concitato per la Lazio, con Castellanos che si scambia qualche battuta poco simpatica con Vasquez reo di perdere troppo tempo.

L’argentino gli fa cenno più volte col dito distare in silenzio, sintomo di un certo nervosismo per una squadra che non riesce a fare quelo che fa di solito e di qualcosa che evidentemente non è andato troppo giù al Taty. Poi il pareggio meritato di Zaccagni nel recupero e un Olimpico che tira un sospiro di sollievo e ruggisce al fischio di Ayroldi. Lo stesso capitano e numero 10 cerca poi un confronto (ovviamente pacifico, un colloquio insomma) con l’arbitro che però non si mostra particolarmente aperto ad ascoltarlo. Il focus di Zaccagni è sulle perdite di tempo dell’Empoli non ancora punite dal direttore di gara, su un calcio d’angolo non assegnato a Isaksen (il replay non chiarisce del tutto, ma effettivamente la decisione di Ayroldi e il guardalinee potrebbe essere corretta) e l’atteggiamento dei calciatori toscani, portiere in pole.