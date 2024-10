Juventus, Thiago Motta ‘difende’ Vlahovic, poi svela: “Koopmeiners da valutare”

Juventus-Cagliari, le parole di Thiago Motta ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida tra i bianconeri e i rossoblu. Le parole del tecnico bianconero

Altro pareggio in campionato per la Juventus di Thiago Motta, fermato dal Cagliari sul risultato di 1-1. Dopo aver trovato il gol del vantaggio nella prima frazione di gioco, i bianconeri non sono riusciti a chiudere l’incontro, lasciando aperta una contesa che i rossoblu sono stati bravi ad agguantare dagli undici metri. Dagli errori di Douglas Luiz a quelli di Vlahovic, non sono pochi i temi affrontati da Thiago Motta ai microfoni di DAZN nel post partita. Ecco quanto evidenziato da Motta:

Gestione della gara – “In Serie A le partite sono tutte complicate. Pur avendo fatto bene nel corso del primo tempo, abbiamo lasciato al Cagliari lo spiraglio per rientrare in partita: dopo l’espulsione è diventata più difficile. Vlahovic? Non si dice niente, si tratta di una situazione di gioco quell’errore: succede, succederà ma ci sono altre cose che sicuramente dobbiamo fare molto per competere e continuare nel percorso di crescita”.

Thiago Motta ha poi analizzato il momento no di Douglas Luiz, ricordando come l’obiettivo sia quello di “Lavorare, allenare e dare il massimo tutti i giorni”, puntualizzando poi sull’ingresso nella ripresa di Yildiz: “Ho tenuto il cambio di Yildiz, non ero sicuro di fare il suo o un altro; Kenan è entrato bene in partita, eravamo ancora sull’1-0 cercando di chiuderla, non l’abbiamo chiusa prendendo il gol su rigore”. Thiago Motta ha poi fatto il punto sulle condizioni di Koopmeiners e sui motivi che lo hanno spinto a sostituire l’olandese: “Koopmeiners è uscito per un fastidio. Si stava lamentando per un dolore, le sue condizioni andranno valutate”.