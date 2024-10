Fiorentina-Milan, la richiesta precisa di Fonseca: “Stasera conta soltanto una cosa”

Il Milan scende in campo contro la Fiorentina per un match appassionante e delicato: Paulo Fonseca ha le idee chiare

Dopo le delusioni europee, il Milan ritrova il campionato. I rossoneri in campo nel posticipo domenicale contro la Fiorentina, al ‘Franchi’, in una delle grandi classiche del nostro torneo. Per il Diavolo, appuntamento molto importante e da non fallire. La squadra di Fonseca viene da tre vittorie di fila in Serie A e centrare il poker vorrebbe dire issarsi al secondo posto a pari punti con l’Inter, a -2 dal Napoli capolista.

Dell’importanza cruciale della sfida contro i viola, l’allenatore portoghese è pienamente consapevole. E nel prepartita a ‘DAZN’, ha infatti suonato la carica, sottolineando come occorra, per una gara del genere, la massima concentrazione, confermando i progressi visti nelle ultime sfide. Ma pensando innanzitutto a conquistare i tre punti, tutto il resto verrà dopo.

“La squadra è in crescita, anche con il Leverkusen ho visto che stiamo migliorando da tutti i livelli – ha affermato il tecnico milanista – Oggi è una partita importante, qui è sempre difficile, dobbiamo scendere in campo sapendo questo e nel modo giusto. Ma ogni gara è diversa dall’altra, dobbiamo capire le difficoltà di stasera. Ci siamo allenati per farlo, l’obiettivo stasera però è soprattutto vincere, ancor prima di aumentare la qualità. Se è più difficile fare tre punti in trasferta che in casa? E’ dura con tutte le squadre in Italia, è il campionato più difficile di tutti. Dobbiamo saper cambiare atteggiamento di gara in gara, sono esperienze importanti per crescere per gli allenatori, per i giocatori, per tutti. Morata? In questo momento è un giocatore importante, non solo per quello che da’ al nostro gioco, ma per la sua esperienza e per la sua grinta in campo in tutti i momenti”. Per il Milan, insomma, tutto pronto per una sfida che potrebbe dare un volto diverso alla stagione, se indirizzata dalla propria parte. Ma di fronte c’è una Fiorentina che a propria volta cerca i tre punti per darsi lo slancio verso l’alta classifica, dopo un avvio un po’ così.