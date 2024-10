DIRETTA Serie A, Lazio-Empoli e Bologna-Parma: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Baroni e l’Empoli di D’Aversa e quello del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Italiano e il Parma di Pecchia in tempo reale

La Lazio e il Bologna ospitano rispettivamente l’Empoli e il Parma nelle due gare domenicali del pomeriggio valide per la settima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio punti importanti prima della sosta per le Nazionali che saranno dirette nell’ordine da Ayroldi di Molfetta e da Di Bello di Brindisi.

Da una parte, all’Olimpico’ di Roma, i biancocelesti di Marco Baroni – reduci dalle fatiche di giovedì in Europa League contro il Nizza – puntano a dare seguito al successo esterno di domenica scorsa in trasferta contro il Torino per continuare la risalita in classifica verso la zona Champions. Ma gli azzurri di Roberto D’Aversa, che hanno totalizzato gli stessi punti finora ma rimanendo imbattuti, vogliono continuare a stupire e sognano un altro colpaccio in questo stadio dopo quello contro la Roma. L’ultimo precedente tra queste due squadre risale allo scorso maggio, quando i capitolini ebbero la meglio sui toscani con il risultato di 2-0 che portò le firme di Patric e Vecino.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Dall’Ara’, è tempo di derby emiliano. Reduci dal dignitoso ko in Champions contro il Liverpool, i rossoblu di Vincenzo Italiano – privi dello squalificato Lucumì – vanno a caccia del primo successo interno della stagione dopo l’unico ottenuto in trasferta a Monza cui ha fatto seguito il pareggio di settimana scorsa contro l’Atalanta. Per i gialloblu di Fabio Pecchia, invece, si tratta dell’occasione di uscire dalla crisi che li ha visti perdere tre delle ultime quattro partite contro Napoli, Udinese e Cagliari a fronte del pareggio contro il Lecce. Questa sfida mancava in Serie A dal 2020, allora i felsinei si imposero con il punteggio di 4-1 grazie alla doppietta di Soriano e ai gol di Skov Olsen e Palacio, mentre per i ducali andò a segno Hernani. Entrambe le gare saranno visibili in tv, su pc, smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Lazio ed Empoli e tra Bologna e Parma live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Empoli e Bologna-Parma

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Solbakken. All. D’Aversa.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Aebischer, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Valeri, Delprato, Balogh, Coulibaly; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

CLASSIFICA SERIE A: