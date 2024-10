DIRETTA Serie A, Fiorentina-Milan: le FORMAZIONI UFFICIALI LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Palladino e il Milan di Fonseca in tempo reale

Il Milan fa visita alla Fiorentina a Firenze nel posticipo domenicale che chiude la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre reduci dagli impegni internazionali infrasettimanali che sarà diretta dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

Da un lato i rossoneri di Paulo Fonseca, che devono fare a meno di Bartesaghi appiedato dal giudice sportivo, vengono dalla seconda sconfitta in altrettante gare in Champions in terra tedesca contro il Bayer Leverkusen che però non ha compromesso il cammino europeo. L’obiettivo è quello di centrare il quarto successo di fila dopo quelli contro Venezia, Inter e Lecce per rilanciare le proprie ambizioni in chiave scudetto. Dall’altro lato i viola di Raffaele Palladino, che invece hanno vinto all’esordio in Conference League contro i gallesi del The New Saints pur perdendo Mandragora per infortunio, vogliono dare una svolta alla stagione dopo il pareggio senza reti nel derby contro l’Empoli. La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su tablet, smartphone e pc in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Nella stagione passata, i meneghini espugnarono il campo dei gigliati con il risultato di 2-1 grazie alle reti messe a segno da Loftus–Cheek e Leao, intervallata del momentaneo pareggio di Duncan. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Milan live in tempo reale.

Formazioni Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Martinez Quarta, Biraghi; Cataldi, Bove; Colpani, Gudmundsson, Gosens; Kean. All. Palladino

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca

