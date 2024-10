Chiesa ‘oggetto misterioso’ al Liverpool: il dato è impietoso

L’avventura di Federico Chiesa non riesce ancora a decollare con la maglia del Liverpool: c’è un dato impietoso sull’attaccante italiano

Il lungo addio di Federico Chiesa alla Juventus, durante la scorsa turbolenta estate, si è verificato solo nei giorni finali del calciomercato. Dopo settimane di rumors in cui si è parlato di un possibile trasferimento in un’altra big italiana – anche a parametro zero all’Inter -, ha prevalso la pista estera, quindi l’esterno offensivo ha scelto il Liverpool, un club storico, identitario e adorato dai suoi tifosi.

Le immagini del suo sorriso nel centro sportivo, dei primi allenamenti in maglia Reds e con compagni fortissimi hanno fatto il giro del mondo e hanno mostrato tutta la carica del ragazzo, che dopo la delusione in bianconero e con l’arrivo di Thiago Motta, sembrava aver trovato la dimensione adatta per mettere alle spalle gli infortuni e dare una svolta alla sua carriera.

Ma siamo ai primi di ottobre e ancora questa svolta non è arrivata. L’ex Fiorentina si sta configurando come un vero e proprio oggetto misterioso, con numeri allarmanti rispetto alle attese.

Chiesa non vede il campo in Premier League: i tifosi iniziano a farsi delle domande

Il periodo di ambientamento era scontato in un club che ha molti campioni in quella zona di campo e in cui bisogna sgomitare per farsi spazio. Dopo più di un mese dall’arrivo in Inghilterra, però, in pochi si sarebbero aspettati che Chiesa avrebbe giocato con il contagocce, almeno non fino a questo punto.

Infatti, ha giocato solo un piccolo spezzone di gara in Premier League, per un totale del 4 per cento dei minuti complessivi. È veramente poco, a maggior ragione se si considera anche la Champions League, in cui l’attaccante ha messo piede in campo solo per pochi istanti.

È chiaro che, in quel momento, il Liverpool rappresentava l’opzione migliore per il futuro di Chiesa, ma se le cose non dovessero cambiare, questo ruolo potrebbe stargli molto stretto. E i tifosi della Juventus non possono rimpiangerlo, come potete vedere dal tweet in alto, e neppure le altre big italiane, che comunque monitorano la sua posizione.