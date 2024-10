Alla Roma non basta Dovbyk: squadra contestata a Monza

La Roma non va oltre il pareggio sul campo del fanalino di coda Monza: la protesta dei tifosi giallorossi nel settore ospiti

Monta la protesta dei tifosi della Roma nel settore ospiti dell’U-Power Stadium, con la squadra giallorossa incapace di battere il fanalino di coda Monza, ancora a secco di vittorie in campionato.

Piovono fischi a fine partita da parte dei supporters romanisti arrivati in Brianza e che hanno riempito la curva a loro dedicata, mentre Pellegrini e compagni applaudono da lontano senza avvicinarsi prima di far rientro negli spogliatoi dopo il fischio finale. La Curva Sud della Roma aveva esposto anche uno striscione eloquente durante la gara: “Società fantasma, squadra de zombie“. Agli ospiti non basta la prodezza di Dovbyk, dopo il pareggio del Monza con Mota i sostenitori giallorossi hanno continuato a contestare i giocatori con il coro (ripetuto più volte): “Tirate fuori le palle”.

Momento certamente delicato per la Roma dopo il cambio in panchina e le ultime prestazioni deludenti tra campionato ed Europa League, con la cura Juric che non ha sortito finora gli esiti sperati dalla proprietà. L’allenatore croato al momento non sembra a rischio esonero, ma certamente al ritorno in campo dopo la sosta (giallorossi impegnati contro i campioni d’Italia dell’Inter) servirà un’inversione di tendenza per non peggiore una situazione già di per sé delicata in quel di Trigoria.