85 milioni e addio Juventus: ha già scelto il nuovo club

Cifra record per il colpo di mercato, addio alla Juventus: il giocatore ha scelto il suo prossimo club, le ultime

La Juventus può aver dato uno scossone non soltanto alla sua stagione, ma anche al suo progetto e al suo futuro, con la grande vittoria ottenuta in Champions League contro il Lipsia. Bianconeri che iniziano a vedere i frutti del lavoro di Thiago Motta, gli scenari sono davvero promettenti per i bianconeri che hanno cambiato volto quanto a modo di fare calcio.

I dettami del tecnico e la qualità arrivata dal mercato, con tanti rinforzi di ottimo livello, fanno certamente la differenza in tal senso. C’è ora curiosità di capire se i bianconeri riusciranno a mantenere questo abbrivio, che potrebbe renderli veramente protagonisti in campionato e in Europa. Tutto questo, in ogni caso, può rappresentare soltanto la base e l’inizio di un percorso importante, da proseguire anche mediante opportune politiche societarie.

La Juventus sa di doversi votare alla sostenibilità finanziaria, per inseguire i propri traguardi. Ma è vero anche che, per i giocatori di qualità, bisogna pagare moneta sonante. Qualche sacrificio, soprattutto se i risultati e gli introiti dovessero essere favorevoli, è da mettere in conto. Ma per uno dei tanti obiettivi di Giuntoli, la strada si fa decisamente in salita.

Juventus, niente da fare per Garnacho: trasferimento già deciso

Piace, e molto, Alejandro Garnacho, talento argentino del Manchester United che è da un po’ nei radar della società torinese. Ma ci sono diversi fattori che renderebbero per la Vecchia Signora l’affare veramente complicato.

Secondo ‘TeamTalk’, in Inghilterra, c’è da parte dello United una richiesta minima di 70 milioni di sterline, quasi 85 milioni di euro, al di sotto della quale la trattativa nemmeno potrebbe partire. Una cifra assai elevata, ma non è l’unico ostacolo per la Juventus. Infatti, nei desideri del giocatore, ci sarebbe il Real Madrid. Una chiamata da parte dei ‘Blancos’, per Garnacho, sarebbe irresistibile. In ogni caso, almeno per il momento, lo United vorrebbe fare di tutto per trattenerlo. Anche in questo difficile inizio di stagione per i ‘Red Devils’, nonostante i suoi vent’anni è uno dei leader tecnici e uno dei calciatori più in palla.