Verstappen alla guida della Ferrari, pazzesco: tifosi in delirio

Max Verstappen al volante della Ferrari, è tutto vero: le immagini postate dal pilota olandese non lasciano dubbi

Momento di pausa, per gli appassionati di Formula Uno, prima del gran finale per questa stagione. Una annata 2024 che si sta rivelando molto più incerta e imprevedibile del previsto, con il primato di Max Verstappen e della sua Red Bull messo seriamente in discussione.

Il tre volte campione del mondo partiva con i chiari favori del pronostico anche per quest’anno, ma fin da subito si era capito che la concorrenza sarebbe stata molto più agguerrita. Ad ogni modo, Verstappen, vincendo 7 dei primi 10 Gran Premi, aveva lanciato un segnale e sembrava avviato in carrozza verso la conquista del suo quarto titolo iridato. Le cose, però, hanno iniziato a prendere, dall’estate, una piega piuttosto diversa.

Ad oggi, l’olandese non solo vince da otto gare, ma è salito sul podio solamente in tre di queste. E così, Lando Norris si è riavvicinato a soli 52 punti di margine, mentre la McLaren ha addirittura operato il sorpasso in classifica costruttori, anche per via delle prestazioni ancor meno esaltanti di Sergio Perez. Nelle ultime sei gare stagionali, Verstappen dovrà sudare, eccome, per confermarsi campione, un risultato che potrebbe essere fondamentale anche alla luce di un 2025 in cui la Red Bull potrebbe perdere ulteriore terreno da una Ferrari in grande crescita. A proposito di Ferrari, Verstappen ha spiazzato tutti, mettendosi al volante di una delle vetture di Maranello.

Verstappen sulla Ferrari, il campione del mondo non perde tempo

Per il momento, tuttavia, non si prevede un passaggio sulle ‘rosse’ di Formula Uno. Che per il prossimo anno vedranno ai nastri di partenza, come si sa da tempo, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Per tenersi in allenamento in queste settimane di pausa, Verstappen è salito a bordo di una Ferrari 296 GT3, per una sessione di test che si è svolta in Toscana, sul circuito del Mugello. La vettura è abitualmente utilizzata dal team Verstappen.com Racing, che corre nel campionato GT3 ed è guidata da Thierry Vermeulen, figlio del manager del pilota olandese impegnato nel campionato DTM. Verstappen ha guidato nonostante in pista ci fossero condizioni di asfalto bagnato, ma per lui il richiamo della pista è sempre irresistibile. Chiara la sua volontà di non perdere il filo con le gare, in vista di un finale di stagione in cui dovrà dare il massimo per emergere.