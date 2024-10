Monza-Roma, Juric e la verità su Hummels e Dybala

Conferenza stampa alla vigilia di Monza-Roma, le parole di Ivan Juric e la verità per quanto riguarda le situazioni legate a Hummels e Dybala

Una gara che potrebbe già essere decisiva. Il passo falso in Europa League contro l’Elfsborg non è piaciuto alla proprietà e la sfida in trasferta contro il Monza, in programma domani alle 18, potrebbe essere già decisiva per Ivan Juric.

Sono infatti più insistenti le voci di un possibile esonero dell’allenatore croato, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i brianzoli. La Roma va a caccia della terza vittoria consecutiva. Un successo porterebbe i giallorossi a fare un importante balzo in avanti considerato gli scontri diretti di chi li precede, con il Torino impegnato a San Siro contro l’Inter e l’Empoli all’Olimpico contro la Lazio. Juric ha parlato della situazione attuale e soprattutto ha fatto il punto sulla situazione legata ad Hummels e Dybala, che saranno valutati. A Monza potrebbe però esserci anche un altro ritorno.

Gara di giovedì: “Continuo a credere che la partita di giovedì è stata giocata bene, sia come intensità che come gioco. All’inizio notavo la tristezza per l’addio di De Rossi, dopo hanno iniziato ad andare forte per il bene della Roma. Sono soddisfatto dei ragazzi e del loro lavoro e vedo molti più passi avanti di quelli che mi aspettavo”.

Miglioramenti: “Quello che mi è meno piaciuto è che giovedì arrivavamo in zone in spazi chiusi e ci vuole lavoro nella posizione del corpo nel giocare bene negli ultimi metri. Quando parlo di margine di miglioramento intendo questo, perché vedo che percepiscono che fanno e ci vuole grande qualità e concezione degli spazi, del posizionamento del corpo. Se vogliamo fare bene dobbiamo alzare questo tipo di livello”.

Cambiamenti: “Voglio cambiare delle cose, ma non possiamo stravolgere tanto. Quello che sto vivendo mi piace. Giovedì volevo vedere se possiamo contare anche su chi ha fatto il turnover. Sicuramente abbiamo poco tempo per preparare le gare”.

Tifosi: “La presenza dei tifosi, anche se c’è scontentezza, a me piace. Può trasformarsi in qualcosa di bellissimo se ci riusciamo. Fare una terza vittoria consecutiva sarebbe un bel passo verso le parti alte della classifica. Per me è come una piccola finale. Vincere questa partita sarebbe fantastico”.

Dybala e Hummels: “Hummels sta meglio e vedremo nel prossimo allenamento se sarà pronto. Stesso discorso per Dybala. Le Fee si è allenato con noi e sta bene”.