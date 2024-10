Caos Roma: l’esonero di Juric prende quota

Juric già a rischio? A Roma si parla con insistenza di possibile esonero in caso di ko col Monza. L’ombra di De Rossi

Incredibile, ma vero. A Roma si parla già di esonero di Ivan Juric. I rumors sul futuro (segnato?) del tecnico impazzano, molti dei quali in conseguenza della brutta sconfitta in Europa League contro il modesto Elfsborg. Ma in verità le voci circolano anche per via della ‘reazione’ della squadra al licenziamento di Daniele De Rossi.

“Juric ha bisogno di allenare satanassi spensierati, stalloni infaticabili”, ha scritto Giancarlo Dotto su ‘Dagospia’. Invece “Sta allenando ragazzi tristi, spenti e senza convinzione. Non giocano a perdere, sono persi prima ancora di poter giocare”.

“Quando l’esonero di un allenatore avviene in quel modo, la squadra inevitabilmente ne risente“, le parole del direttore di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, a certificare un ‘malessere’ all’interno della squadra, dello spogliatoio che ha rigettato e continua a rigettare il cambio in panchina.

Così dopo una partenza decisa, con la vittoria convincente contro l’Udinese, la Roma è tornata preda di se stessa, arrancando con l’Athletic Bilbao in Europa League e vincendo con enorme fatica – sfiorando il ko casalingo – contro il Venezia dell’ex Di Francesco.

Fino ad arrivare a giovedì, al tonfo in Svezia contro l’Elfsborg che ha ridato fiato alle ‘vedove’ di De Rossi, che restano tantissime come normale che sia, e rimesso in evidenza il caos che regna all’interno della società giallorossa.

Del resto De Rossi è stato esonerato per volere di Lina Souloukou, poi silurata dai Friedkin. E Juric ingaggiato, al di là dell’aspetto tattico e delle qualità che gli vanno comunque riconosciute, perché “era pronto ad accettare un contratto di breve durata”, ovvero fino a giugno prossimo. Parole non nostre, bensì del Ds Ghisolfi al ‘Corriere dello Sport’.

Esonero Juric e ritorno De Rossi: scenario clamoroso per la Roma

L’esonero di Juric, e questo non è un bel segnale per il croato, è già stato quotato dai vari bookmakers. ‘Sisal’ dà a 6,00 il licenziamento dell’ex allenatore del Torino, con la quota che si abbassarebbe ulteriormente in caso di sconfitta contro il Monza.

Gli scommettitori si basano anche, se non soprattutto sulle indiscrezioni che girano sul futuro immediato della panchina romanista. In sostanza i Friedkin potrebbero davvero ragionare sull’ennesimo ribaltone qualora la squadra capitolasse malamente contro la squadra di Nesta. A quel punto potrebbe concretizzarsi il clamoroso ritorno di De Rossi.

“Siamo convinti che avrà una carriera di successo come allenatore, e magari un giorno tornerà alla Roma”, scrissero proprio i Friedkin dopo l’esonero. Quel magari un giorno tornerà forse non erano solo parole di circostanza…