L’Inter osserva e sfida Guardiola: servono 40 milioni per l’erede di Calhanoglu

Il match di stasera al Meazza contro il Torino offrirà anche degli spunti di mercato per l’Inter: gli occhi della dirigenza nerazzurra sul gioiello granata

L’Inter ospita a San Siro il Torino, ex capolista della Serie A e a caccia dell’exploit a Milano dopo gli ultimi risultati deludenti tra campionato e Coppa Italia.

Simone Inzaghi ruota ancora la sua Inter e ne cambia sette rispetto ai titolari di mercoledì scorso in Champions League nel poker rifilato alla Stella Rossa. Tornano capitan Lautaro Martinez e Thuram in avanti, mentre in mediana insieme ai confermatissimi Calhanoglu e Mkhitaryan torna titolare Frattesi. Vanoli invece, insieme all’inamovibile Zapata c’è Che Adams, in mezzo al campo ovviamente darà compito di Samuele Ricci dettare i tempi della manovra granata. Il talento del ‘Toro’ è stato riconvocato da Spalletti dopo le recenti e ottime prestazioni in Nazionale e sfiderà da vicino l’altro azzurro Frattesi.

Calciomercato Inter, Ricci non lascia indifferenti Marotta e Ausilio: gli occhi sul gioiello del Torino

Non solo però gli occhi del Ct Spalletti su Ricci, uomo mercato del Torino dopo un avvio di stagione ad altissimo livello tra ‘Toro’ e Italia.

Il centrocampista classe 2001 sarà anche un osservato speciale della dirigenza dell’Inter, che già in tempi non sospetti lo aveva sondato per la mediana di Inzaghi. Ricci piace inoltre anche ai cugini del Milan, senza dimenticare la corte all’estero dove spicca la stima di Pep Guardiola al Manchester City, a caccia di un sostituto dell’infortunato Rodri a gennaio: “Penso che possa giocare con qualsiasi allenatore e in qualsiasi campionato. Il ragazzo è cresciuto tanto da ogni punto di vista“, le parole del Ds granata Vagnati che non smentisce i rumors sul conto del giocatore nato a Pontedera. Intanto l’Inter lo monitora da vicino e in estate potrebbe farsi sotto stavolta seriamente se in mezzo al campo ci sarà un addio importante (Calhanoglu o Frattesi?) nel centrocampo dei campioni d’Italia.

I nerazzurri in un’eventuale trattativa potrebbero sfruttare inoltre i buoni uffici con l’entourage dell’ex Empoli, che stasera festeggia la 100° presenza in Serie A. Ricci sta disputando una stagione da protagonista e viene tenuto in grande considerazione anche dal Ct Spalletti per la Nazionale. Il 23enne centrocampista è sotto contratto fino al 2026 con il Torino e la sua valutazione è schizzata nell’ultimo periodo: difficilmente il patron Cairo lo cederà per meno di 35-40 milioni di euro.