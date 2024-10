Il lungo mese di Thuram: cosa è successo prima di Inter-Torino

Thuram è arrivato all’Inter quindici mesi fa a parametro zero, commissioni escluse. Nel suo contratto c’è una clausola da 85 milioni

Thuram torna titolare con il Torino dopo la panchina contro la Stella Rossa di martedì sera. Torna, soprattutto, in coppia con Lautaro Martinez col quale il feeling è rimasto intatto dopo una stagione straordinaria culminata con la conquista dello Scudetto della seconda stella.

La seconda, perlomeno per il francese, è cominciata come meglio non si poteva, nonostante le scorie di un Europeo tutt’altro che esaltante. Doppietta al Genoa alla prima giornata di campionato; rigore procuratosi alla seconda in casa contro il Lecce; infine altra doppietta e un assist nel roboante 4-0 rifilato all’Atalanta alla terza di Serie A.

Dopo il 30 agosto, giorno in cui contribuì a mandare ko la squadra di Gasperini, Thuram si è fermato. L’attaccante nato a Parma è rimasto a secco nelle successive cinque partite, Champions compresa, in cui ha giocato sempre da titolare eccezion fatta per quella coi serbi di 4 giorni fa.

Anche se siamo solo nella fase iniziale della stagione, si può dire che Thuram è stato già abbastanza ‘spremuto’ da Inzaghi, e questo può aver influito nelle sue prestazioni dell’ultimo mese. Il classe ’97 è il quarto giocatore (550′) più impiegato dal tecnico piacentino, il terzo di movimento escludendo Sommer in testa con 720′. Sarà contento Martinez…

Segnali di una ripresa del numero 9 nerazzurro se ne sono visti dopo il derby col Milan, in cui è stato molto insufficiente come la quasi totalità del sui compagni, ovvero contro l’Udinese al ‘Bluenergy Stadium’, dove ha anche fornito l’assist a Lautaro del momentaneo 3-1.

Thuram un grande colpo dell’Inter: 15 gol e 14 assist nella prima annata in nerazzurro

L’Inter ha fatto un grande colpo quindici mesi fa. Il club, allora ancora di Zhang, lo ha acquistato a parametro zero, battendo in volata il Milan. Al transalpino è stato garantito un quinquennale da circa 6 milioni di euro netti a stagione, con una spesa di 8 milioni per le commissioni.

Il ventisettenne è il terzo calciatore più pagato della rosa, dopo Lautaro (9 milioni) e Calhanoglu (6,5 milioni), e nel suo contratto è presente una clausola risolutiva da 85 milioni. Nella sua prima stagione in maglia nerazzurra ha realizzato 15 gol e 14 assist.