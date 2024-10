Futuro Ricci, Vagnati allo scoperto: “Può giocare in qualsiasi campionato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Torino, il dirigente ha fatto il punto della situazione sul futuro del big

Entrata definitivamente nel vivo, la settima giornata di Serie A continua con l’anticipo di San Siro che vedrà l’Inter di Simone Inzaghi sfidare il Torino. Sono tanti i temi della vigilia che hanno inevitabilmente calamitato l’attenzione mediatica. In casa nerazzurra, dove il successo in Champions League contro la Stella Rossa è stato immediatamente archiviato, ma anche tra le fila granata.

Nelle ultime ore, infatti, dall’Inghilterra hanno ripreso quota le voci legate al futuro di Samuele Ricci. Messosi in luce a suon di prestazioni importanti anche in questo primo scorcio di stagione, Ricci sta attirando l’interesse di diversi top club. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati in tempi non sospetti dal Milan, sarebbe ora il City il club sulle tracce del gioiello del Torino. Del futuro di Ricci – tra gli altri – ha parlato anche Davide Vagnati. Ecco quanto riferito dal direttore tecnico del Torino ai microfoni di Sky Sport:

“Su Ricci avete la percezione che possano arrivare quelli del Manchester City o c’è la volontà di trattenerlo fino a fine stagione? Abbiamo acquistato Ricci quando era molto giovane, devo dire che è stata un’operazione importante in cui il presidente ha creduto, spendendo una cifra importante. Bravissimo il ragazzo a credere nel lavoro, è cresciuto tanto: penso possa giocare con qualsiasi allenatore in qualsiasi campionato“.