È ufficiale, Djokovic ha deciso: nessuno dei suoi tifosi se lo aspettava

Novak Djokovic ha deciso: arriva la scelta ufficiale che ha spiazzato i suoi tifosi. Nessuno se lo aspettava prima

Fin qui è stato un 2024 molto particolare per Novak Djokovic, forse unico nel suo genere. In tutta l’annata, il tennista di Belgrado non ha vinto un singolo trofeo, togliendosi l’unica soddisfazione con la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Certo, non un contentino, tutt’altro, ma nei tornei tennistici più importanti la sua stella non ha brillato come sempre.

La soddisfazione di riuscire a battere Alcaraz e vincere l’unico trofeo che gli mancava in carriera, è stata sicuramente incredibile, ma il resto dell’annata è stata decisamente opaca per lui. Dopo Parigi, Djokovic ha disputato solo tre partite, tutte nello Us Open dove è stato eliminato da Popyrin al terzo turno. Una sconfitta a sorpresa, che gli ha costato la perdita del secondo posto nella classifica ATP, ora occupato da Alcaraz dopo il successo su Sinner in Cina.

L’annuncio di Djokovic: scelta a sorpresa del tennista

Lo stesso campione serbo ha dichiarato che per lui il ranking non è più una priorità e proprio per questo ha stupito la recente decisione. Dal 28 ottobre al 3 novembre prossimo, si terrà il Rolex Paris Masters, l’ultimo 1000 della stagione. Nel corso della storia è spesso risultato fondamentale in ottica delle Nitto ATP Finals.

L’evento in programma a Parigi-Bercy metterà in palio punti importanti per la classifica, soprattutto per i tennisti ancora alla ricerca della qualificazione aritmetica al Torneo dei Maestri. Lo scorso anno a trionfare fu proprio Djokovic, in finale contro Dimitrov, mentre per quest’anno non ha ancora ottenuto la qualificazione.

Ad essere iscritti al torneo ci sono Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Il serbo invece è solamente nono nella Race to Turin e, come detto prima, ha già svelato che non inseguirà le Finals partecipando a più tornei. Djokovic è iscritto al Masters 1000 di Parigi-Bercy ed è proprio lì che potrebbe tornare a brillare. Nel frattempo, sarà impegnato nella Six Kings Slam araba con Sinner, Alcaraz, Nadal, Medvedev e Rune.

Nella giornata di ieri, intanto, gli organizzatori della Parigi.-Bercy hanno ufficializzato i partecipanti e la entry list del torneo. A guidare l’elenco c’è ovviamente Jannik Sinner, numero 1 al mondo, seguito da Alcaraz, il nuovo numero 2. Nell’elenco è presente anche Novak Djokovic, ovviamente, in quarta posizione.

Con lui anche Zverev, Medvedev e gli altri tennisti presenti in top 10 tra cui il finalista degli US Open Taylor Fritz e Dimitrov. Oltre a Sinner, altri quattro italiani entreranno direttamente nel main draw. Parliamo di Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.