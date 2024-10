DIRETTA Serie A, Inter-Torino: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Inter-Torino chiude il programma del sabato: calciomercato.it seguirà la partita di San Siro in tempo reale

Alle prese con le ripercussioni reali e mediatiche del caso ultras, l’Inter ha dimostrato contro la Stella Rossa di Belgrado di saper tenere fuori dal rettangolo verde le vicissitudini extra campo. La straripante vittoria in Champions League (4-0) oltre a tre punti molto preziosi ha portato in dote a Simone Inzaghi risposte importanti anche da parte delle seconde linee, che spesso lo avevano fatto finire invece nel mirino della critica per la gestione del turnover.

Dopo la vittoria del Napoli contro il Como, i nerazzurri hanno l’obbligo di vincere per riportarsi a due punti di distanza dalla squadra partenopea, capolista a quota 16 punti. Il Torino, dal canto suo, è reduce da due confitte consecutive tra Coppa Italia (contro l’Empoli) e in campionato (contro la Lazio), spera di poter quantomeno replicare l’ottima prestazione fatta a San Siro contro il Milan nella prima giornata di Serie A. Questa volta, tuttavia, non ci sarà il condottiero Paolo Vanoli, squalificato dal giudice sportivo e sostituito dal suo vice Godinho. Gli ultimi cique scontri diretti a Milano sono a favore dei padroni di casa, con cinque vittorie su cinque. Calciomercato.it seguirà la partita dello stadio Meazza in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Torino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan; Lazaro, Ricci, Gineitis, Linetty, Pedersen; Che Adams, Zapata. All. Godinho (Vanoli squalificato)

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 16 punti*; Udinese* 13; Juventus 12; Milan, Inter e Torino 11; Empoli, Lazio e Atalanta* 10; Roma e Verona* 9; Como 8*; Fiorentina e Bologna 7; Parma, Genoa*, Cagliari e Lecce* 5; Venezia* 4; Monza 3

*una partita in più