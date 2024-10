Dalle parole ai fatti, il top club ha scelto Barella: l’Inter trema sul serio

Uno dei perni dello scacchiere tattico di Inzaghi, Nicolò Barella continua ad essere al centro di insistenti voci di calciomercato

Questa primo scorcio di stagione ha portato in dote diversi spunti concreti per l’Inter. Oltre a dover apportare dei correttivi per una fragilità difensiva che non si è ancora arrestata, Simone Inzaghi ha potuto constatare ancora una volta l’assoluta importanza di tasselli ormai imprescindibili per lo scacchiere tattico nerazzurro.

Tra questi, impossibile non prendere in considerazione Nicolò Barella. Il vice capitano dell’Inter ha suonato la carica nei momenti più bui di questo prime uscite ufficiali, rendendosi protagonista di diverse prestazioni sopra le righe. Soprattutto in Champions League, dove all’Etihad Stadium ha giganteggiato al cospetto della mediana di Guardiola, ma non solo. Più in generale, Barella ha assunto quella dimensione internazionale tale da calamitare l’attenzione dei top club europei. In tempi e in modi diversi, infatti, diverse compagini hanno provato a bussare alla porta dell’Inter per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. Piste che in realtà non si sono mai scaldate, non solo per la volontà dell’Inter di puntare forte sul suo centrocampista, ma anche per il desiderio di Barella di continuare la sua esperienza a Milano. Nuove indiscrezioni, però, rimbalzano dalla Spagna.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: il Real Madrid non molla Barella

Stando a quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, il Real Madrid sarebbe pronto a ritornare alla carica per Barella. Dopo aver effettuato dei sondaggi esplorativi già nei mesi scorsi, i Blancos sarebbero intenzionati a tramutare i primi contatti in qualcosa di molto più concreto.

Su sollecitazione di Carlo Ancelotti, infatti, il board del Real Madrid vorrebbe aprire ufficialmente l’operazione nei prossimi mesi per anticipare la concorrenza ed evitare giochi al rialza. Proprio il tecnico italiano avrebbe espressamente chiesto ai piani alti delle Merengues uno sforzo affinché l’affare – per il quale non si segnalano ancora accelerate sostanziali – possa viaggiare a vele spiegate verso una conclusione che avrebbe del clamoroso. A tal proposito, ricordiamo come Barella – anche nei giorni scorsi – sia stato accostato con una certa insistenza a diversi club inglesi, Manchester City in primis. Come già evidenziato, però, né l’Inter vuole privarsi di uno dei suoi gioielli più luminosi, né Barella ha mai chiesto di essere ceduto. Staremo a vedere se, ed eventualmente in che modo, eventuali clamorose offerte potrebbero far saltare il banco.