“Vorrei vincere ancora”, addio alla Ferrari e firma con una rivale storica

L’addio alla Ferrari, la firma con una rivale storica della Rossa e le dichiarazioni ambiziose per il futuro: il pilota si mette a nudo

La quiete prima della tempesta, la pausa prima del gran finale. Momento di sosta per la Formula Uno, con scuderie e piloti che affilano le armi prima della parte conclusiva di una stagione 2024 che, comunque andrà a finire, avrà riservato diverse emozioni e si è già rivelata decisamente più incerta di quanto si sarebbe potuto immaginare.

Al via, si immaginava una Red Bull che avrebbe ancora dettato il passo, e di sicuro è stato così fino a un certo punto. Ma ora, i campioni del mondo sono in difficoltà e diverse scuderie li hanno messi in crisi in più di una occasione. La McLaren può sognare addirittura il clamoroso doppio sorpasso: in classifica costruttori, il team di Woking ha già messo la freccia, in quella piloti Norris sta tentando il clamoroso ribaltone ai danni di Verstappen.

E la Ferrari? La Rossa ha mostrato una certa crescita nel corso di questa annata, rivelandosi assai più competitiva rispetto alla scorsa stagione. Un peccato per i Gp nella parte centrale della stagione, dove gli aggiornamenti hanno funzionato poco. Per ora, il bottino di tre vittorie (due per Leclerc, una per Sainz) è comunque discreto. Nelle ultime sei gare, si potrà provare a incrementarlo, visto il passo sfoggiato nelle ultime settimane. Proiettandosi già verso un futuro molto interessante.

Il 2025, come sappiamo, sarà l’anno dell’approdo di Hamilton sul sedile del Cavallino rampante. Non l’unica novità di rilievo, in un Mondiale che vedrà tante novità e tanti addii storici, a Maranello ma non soltanto.

Ferrari, Sainz pronto alla sua nuova vita con la Williams: ma vuole un ultimo grande colpo con la Rossa

L’inglese prenderà il posto di Carlos Sainz, che dirà addio dopo quattro stagioni in Ferrari. Lo spagnolo ha già firmato da tempo con la Williams, ma vuole lasciare il segno prima di salutare i suoi attuali tifosi.

Sul sito ufficiale della Formula Uno, l’iberico ha rilasciato dichiarazioni interessanti, dalle quali emerge la sua voglia di provare a essere protagonista ancora una volta in rosso prima di voltare pagina. Tre Gp vinti nel suo percorso da ferrarista, l’obiettivo è provare ad aggiungerne almeno un altro. “Voglio vincere almeno un’altra volta con la Ferrari prima di andarmene – ha affermato – E non perché sto per dire addio, ma perché è sempre il mio obiettivo. Mancano sei gare e tre sprint race, non è poco, vediamo cosa può succedere gara per gara”. La sensazione è che, anche tagliata fuori dalla lotta per il Mondiale, la Ferrari possa finire col regalare più di qualche soddisfazione al suo pubblico.