UFFICIALE, riecco Berardi: l’attaccante pronto per la Serie A

L’attaccante Domenico Berardi si appresta ad animare il prossimo calciomercato di gennaio. Difficile una sua permanenza in Serie B

L’ultima partita di Domenica Berardi risale allo scorso 3 marzo, contro il Verona. Un’ora di gioco prima del brutto infortunio al tendine d’Achille. Il Sassuolo, così, senza il suo giocatore migliore, che fino a quel momento aveva già segnato nove gol, è retrocesso in Serie B.

L’esterno d’attacco classe 1994 ha vissuto l’intera estate a lavorare per recuperare, ma l’infortunio ha chiaramente bloccato la sua cessione. Oggi, però, Berardi vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il calciatore è infatti pronto a tornare in campo. A darne notizia è stato il suo allenatore Fabio Grosso: “Abbiamo una bella notizia – ha ammesso il mister in conferenza stampa -. Domenico è recuperato. Nelle ultime settimane ha raggiunto i compagni, lo ha fatto con grande entusiasmo e avremo anche lui nel gruppo squadra. Siamo chiaramente felicissimi di ritrovarlo. Ci ha messo tanto impegno e tanta determinazione per recuperare. A livello fisico ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione ma ha grande carisma e personalitĂ , siamo felici di trovarlo nel gruppo squadra”.

Calciomercato, Berardi torna a disposizione: la Serie A osserva

Una notizia, chiaramente, che hanno accolto con entusiasmo tutti gli appassionati di calcio. Ora Berardi avrĂ un paio di mesi per dimostrare che l’infortunio è davvero alle spalle, dando una mano al suo Sassuolo a stare nei piani alti della classifica.

A gennaio, però, Domenico Berardi potrebbe far ritorno in Serie A prima dei neroverdi. Diversi club, d’altronde, sono pronti a riportarlo nel massimo campionato. L’attaccante è sempre stato nel mirino della Juventus, che nella prossima sessione di mercato potrebbe effettuare un sondaggio per capire le condizioni di acquisto. Ma attenzione anche alla Roma, se dovesse andar via Dybala, cosĂŹ come al Napoli e alla Fiorentina. Non può essere escluso dalla corsa il Bologna di Vincenzo Italiano e chissĂ che non ci pensi anche il Milan, soprattutto se dovesse cedere Samu Chukwueze, che in questo inizio di stagione da deludendo ampiamente le aspettative. Un suo addio, chiaramente, spalancherebbe le porte ad un nuovo acquisto in attacco.