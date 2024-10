Roma, Juric non può sbagliare a Monza: “Sennò richiamano De Rossi”

Le ultime Roma news dopo la sconfitta contro l’Elfsborg in Europa League riguardano Juric e l’ipotesi di un ritorno di De Rossi

L’effetto Ivan Juric a Roma sembra essere già svanito. Dopo la bella vittoria all’esordio sulla panchina giallorossa contro l’Udinese, è arrivato il pareggio beffa in Europa League contro l’Athletic Bilbao e il successo sofferto e poco meritato contro il Venezia.

Tre partite nelle quali i capitolini avevano giocato in casa, beneficiando del supporto del sempre caloroso pubblico romanista. Ieri invece, nella trasferta in Svezia, è arrivata la prima sconfitta per Juric contro il modesto Elfsborg che rischia di compromettere la corsa in campo internazionale. Ci sono ancora sei partite per rimediare ed entrare quantomeno nelle prime 24 della classifica unica per disputare i playoff, ma le due gare con i club di quarta fascia (l’Elfsborg ha il peggior ranking Uefa di tutte le partecipanti, ndr) sono già alle spalle. Domenica c’è la delicata sfida in trasferta contro il Monza, che a sua volta non sta vivendo un buon momento. I brianzoli sono gli unici a non aver ancora vinto in Serie A e l’ultimo posto in classifica potrebbe costare caro ad Alessandro Nesta nella pausa per le Nazionali.

Carina: “Juric sente puzza di bruciato. De Rossi? Mi aspetto tutto dalla Roma”

La sfida dello ‘U-Power Stadium’ rischia insomma di essere un crocevia importante per la Roma ed il Monza, ma soprattutto per i rispettivi allenatori. Sul tema è intervenuto anche Stefano Carina ai microfoni di ‘Radio Radio’.

“Le dichiarazioni di Juric mi sorprendono, non puoi dire quelle cose dopo una partita del genere. Nonostante tutto, si può difendere la squadra anche dicendo cose diverse: non puoi dire, come prima cosa, che hai visto dei miglioramenti impressionanti. Impressionante, in negativo, è stata la prova della Roma. In quei momenti bisogna conservare un minimo di lucidità. Ma il suo intento è chiaro: lui sente già puzza di bruciato e dopo la partita di Monza c’è la sosta. Qui può pensare ‘Se io perdo lì, questi richiamano De Rossi‘. Sarebbe una cosa incredibile, ma ormai mi aspetto anche questo – la provocazione del giornalista de ‘Il Messaggero’ – Juric finora aveva fatto sempre tre cambi di partita in partita tra Udinese, Athletic Bilbao e Venezia, ieri ne ha fatti sei con giocatori che non possono giocare a questi livelli nemmeno contro l’Elfsborg. Se Shomurodov faceva la riserva al Cagliari, anche se ha segnato contro l’Empoli, non può farla poi alla Roma”.