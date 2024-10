DIRETTA Serie A, Verona-Venezia | Segui la cronaca LIVE

Dopo Napoli-Como, chiude il venerdì della settima giornata del campionato di Serie A il derby veneto tra il Verona e il Venezia

Napoli-Como ha aperto la settima giornata del campionato di Serie A, mentre a chiudere questi primi anticipi del venerdì è l’importantissimo derby veneto tra il Verona e il Venezia, partita che conta già molto.

I padroni di casa, guidati in panchina da Paolo Zanetti, dopo due vittorie ottenute nelle prime tre giornate di campionato, sono incappati in tre sconfitte consecutive, contro la Lazio dell’ex Marco Baroni, il Torino di Paolo Vanoli e, infine, il Como di Cesc Fabregas nel turno precedente. Dunque, è necessario per i veronesi invertire la rotta. E si troveranno di fronte una squadra, quella lagunare dell’allenatore Eusebio Di Francesco, che si morde le dita per la sconfitta, patita in rimonta, contro la Roma di Ivan Juric subita nella scorsa giornata, dopo l’iniziale vantaggio siglato da capitan Pohjanpalo e le tante occasioni sprecate. La penultima posizione in classifica comincia a pesare, quindi anche per i neroverdi sono punti pesanti quelli in palio per questa partita. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-VENEZIA

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: