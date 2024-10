DIRETTA Serie A, Napoli-Como | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo la tre giorni dedicata alla coppe europee, si torna in campo per la settima giornata del campionato di Serie A: apre Napoli-Como

Terminati gli impegni europei, tra Champions, Europa e Conference League, si apre la settima giornata del campionato di Serie A con il primo anticipo del venerdì: in campo la capolista Napoli contro il sorprendente Como.

I padroni di casa, guidati in panchina da Antonio Conte, come detto guidano la classifica con 13 punti, uno in più della Juventus di Thiago Motta, e sono reduci dalla vittoria, la quarta stagionale, interna ottenuta contro il Monza di Alessandro Nesta, attuale fanalino di coda del campionato italiano. Di contro, arriva un Campania una squadra che vola sulle ali dell’entusiasmo: la seconda vittoria consecutiva, dopo quella sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, è arrivata tra le mura amiche contro una diretta concorrente per la salvezza come il Verona di Paolo Zanetti. L’allenatore Cesc Fabregas può anche contare sulla vena realizzativa di Patrick Cutrone, 4 gol in stagione, e sulle giocate del giovanissimo Nico Paz. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-COMO

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 13 punti; Juventus 12; Milan, Inter e Torino 11; Empoli, Lazio e Udinese 10; Roma 9; Como 8; Fiorentina, Atalanta e Bologna 7; Verona 6; Parma, Genoa, Cagliari e Lecce 5; Venezia 4; Monza 3