Roma ko in Svezia, la Fiorentina esulta con Adli e Kean

Ecco come è andata la serata della Roma di Ivan Juric e della Fiorentina di Raffaele Palladino tra Europa e Conference League

Serata agrodolce per le squadre italiane impegnate in Europa. Dopo il netto successo della Lazio, tra le mura amiche dello stadio Olimpico, contro il Nizza, arriva il passo falso della Roma.

I giallorossi, impegnati in Svezia alla Boras Arena, sono stati battuti dall’Elfsborg, passato in vantaggio grazie al rigore trasformato, al termine del primo tempo, da Baidoo. Nella ripresa Ivan Juric prova a cambiare la partita, con gli ingressi in campo di El Shaarawy, Dybala, Dovbyk e Pellegrini, ma il risultato non cambia. Dopo due match, dunque, i giallorossi sono ad un solo punto, frutto del pareggio interno, contro l’Athletic Bilbao. La Roma adesso dovrà provare a voltare pagina e rituffarsi nel campionato: domenica alle ore 18.00, Svilar e compagni saranno impegnati sul campo di un Monza, che va a caccia del primo successo in campionato.

Elfsborg-Roma 1-0: 44’ Baidoo su rigore (E)

Fiorentina- The New Saints, vittoria viola nella ripresa

Vince, invece, la Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo un primo tempo complicato, l’ex tecnico del Monza, decide di affidarsi a tre titolari per battere i gallesi de The New Saints: così gli ingressi in campo di Dodo, Kean e Gudmundsson cambiano la partita.

A sbloccarla è, però, Yacine Adli, applaudito poi al momento della sostituzione. Tre minuti dopo la rete dell’ex Milan arriva anche il gol del centravanti italiano. La Fiorentina, dunque, comincia nel modo giusto l’avventura in Conference League, anche se Palladino deve fare i conti con il possibile lungo stop di Mandragora, infortunatosi nel corso del primo tempo. Ora testa al Milan di Paulo Fonseca, che arriverà allo stadio Franchi, domenica sera, per la settima giornata di Serie A

Fiorentina-The New Saints 2-0: 65’ Adli (F), 68’ Kean