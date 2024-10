Pavard fuori rosa, annuncio UFFICIALE: ecco il motivo della decisione

Pavard non ha iniziato bene la sua seconda stagione con la maglia dell’Inter, ma per Inzaghi rimane un titolare

La decisione è stata ufficializzata poco fa. Benjamin Pavard è fuori dai piani del tecnico, o meglio dire fuori rosa. Il difensore nerazzurro salterà sicuramente le prossime due partite.

Pavard-Deschamps, è rottura. Il CT della Francia ha escluso per la seconda volta consecutiva dall’elenco dei convocati il numero 28 dell’Inter. Dopo Italia e Belgio, quindi, il classe ’96 non giocherà nemmeno le altre due sfide di Nations League contro Israele e di nuovo Belgio, in programma rispettivamente lunedì 10 e giovedì 14 ottobre.

Le due esclusioni consecutive arrivano dopo un Europeo che l’ex Bayern ha vissuto totalmente in panchina. Nemmeno un minuto per il 26enne, in pratica come al Mondiale del 2022 in Qatar dove disputò soltanto la prima gara del girone contro l’Australia.

È evidente come tra i due non vi sia feeling, perlomeno tattico, anche se dietro potrebbero esserci motivi che vanno al di là dell’aspetto prettamente di campo. Tanto che nei giorni successivi a Euro2024 si parlò in Francia di possibile abbandono della Nazionale da parte del centrale interista, che – va detto – ha iniziato col piede sbagliato la stagione fornendo prestazioni ben al di sotto del suo livello.

Francia, Deschamps: “Pavard non sta giocando tutte le partite”. Ma ne ha giocate 6 (5 da titolare) su 8

Di tutt’altro tenore l’inizio d’annata di Thuram, lui invece presente nella lista di Deschamps. Il quale, nella conferenza odierna, ha così motivato l’assenza di Pavard: “So cosa può fare, ma con l’Inter non sta giocando tutte le partite…“. In realtà il difensore nerazzurro è finora sceso in campo già 6 volte, su un totale di 8 partite, saltando solo quelle con Genoa e Udinese.

5 gare su 6 le ha disputate da titolare, mentre in una sola è partito dalla panchina – ovvero a Manchester contro il City – entrando poi al quarto d’ora dalla fine. La motivazione di Deschamps dunque non regge.

Pavard è approdato ad Appiano l’estate 2023 per circa 30 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2028. Un serio infortunio ha rallentato il suo inserimento, tecnico-tattico più che ambientale, ma col passare dei mesi è diventato uno dei punti fermi della squadra di Inzaghi dando il suo contributo (32 presenze e 3 assist) alla conquista dello Scudetto della seconda stella.