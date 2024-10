Palladino preoccupato per Mandragora: “Non ho buone sensazioni. Kean? Manca un ultimo step”

Le dichiarazioni di Raffael Palladino al termine del match della sua Fiorentina, in Conference League, contro i gallesi de The New Saints

La Fiorentina di Raffaele Palladino conquista la vittoria in Conference League, contro The New Saints. Il successo con i gallesi, per 2 a 0, è arrivato nella ripresa grazie alle reti di Adli e Kean e alle sostituzioni che hanno cambiato la partita:

“I ragazzi hanno dato una bella risposta – afferma il tecnico dei viola ai microfoni di Sky Sport -. Hanno fatto una buona partita, che ci ha detto che nessuno avversario è facile. I gallesi avevano le linee strette, abbiamo avuto tante azioni per sbloccarla, poi nella ripresa abbiamo modificato qualcosina e abbiamo segnato. Ci sono diversi aspetti positivi, come il fatto che non abbiamo preso gol”.

Poi si parla di singoli e soprattutto di Yacine Adli, arrivato dal Milan nelle ultime ore di calciomercato. Il centrocampista francese stasera ha trovato la via della rete, che ha sbloccato il match e si è preso gli applausi dei suoi nuovi tifosi: “Abbiamo un ottimo rapporto anche fuori dal campo con Yacine – afferma subito Palladino -. Adli è un leader all’interno del gruppo, mi piace molto. Oggi ha dimostrato il suo valore, deve crescere dal punto di vista fisico, ha fatto un’ottima prestazione, così come Parisi e Ikone. Vorrei citarli tutti perché ho avuto ottime risposte, ma possiamo crescere ancora, diventando più cattivi in zona gol. Vorrei inoltre ringraziare Biraghi che ha fatto il difensore centrale. La Fiorentina ha bisogno di tanti leader, non solo di Adli che lo è”.

Fiorentina-The New Saints, Palladino: “Kean sta dimostrando il suo valore”

Arrivano poi i commenti su Kean, ancora in rete con la maglia della Fiorentina, e poi una battuta finale su Mandragora, che rischia un lungo stop.

“Kean sta semplicemente dimostrando il suo valore – prosegue Palladino -, che è un grande valore tecnico e soprattutto umano. Dal primo giorno che è arrivato si è sacrificato per questa squadra, può crescere e migliorare, può diventare più incisivo in area di rigore. Forse l’ultimo step che gli manca è essere più concreto sotto porta”.

Preoccupazione per Mandragora: “Non ho avuto buone sensazioni, ha sentito qualcosa, ma aspettiamo domani per dare delle diagnosi”, conclude Palladino.