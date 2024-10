PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-NIZZA 4-1: Castellanos balla e brilla, Tchaouna in ritardo

Pagelle e tabellino di Lazio-Nizza, match valido per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2024/25

LAZIO

Mandas 6,5

Marusic 6,5. Dal 79′ Lazzari sv

Gila 6,5. Dal 69′ Romagnoli 6

Patric 7

Pellegrini 7

Guendouzi 7

Vecino 7. Dal 63′ Dia 6,5

FLOP Tchaouna 6: ancora non del tutto centrato, è spesso in ritardo sulle seconde palle nella propria metà campo. Deve imparare a posizionarsi nel modo giusto e con i tempi giusti soprattutto. Bene il pallone per Pedro sul secondo gol, ma non basta ancora. Dal 46′ Zaccagni 6,5

Dele-Bashiru 6,5. Dal 46′ Rovella 6

Pedro 7,5

TOP Castellanos 8: meritavano sia lui che Pedro la palma di top. Ma quando fai due gol del genere e giochi una partita da dominare tecnico assoluto resta difficile non fare bottino pieno. Questo Taty è una gioia per gli occhi e vola letteralmente come la Lazio. Un anno in naftalina, ora sta esplodendo e starà a lui continuare così.

All.: Marco Baroni 8

NIZZA

Bulka 6

Ndayishimiye 4,5

Bombito 5

Dante 5

Clauss 5,5. Dal 68′ Abdi 5

Rosario 5,5. Dal 77′ Diop sv

Boudaoui 5. Dal 68′ Ndombèlè 5,5

Louchet 6

Bounani 5. Dal 68′ Cho 5

Boga 6,5. Dal 68′ Guessand 5,5

Moukoko 6

All.: Franck Haise 5,5

Arbitro: Horațiu Feșnic (ROU) 5,5

Il tabellino di Lazio-Nizza 4-1

Marcatori: 20′ Pedro (L), 35′ Castellanos (L), 41′ Boga (N), 55′ Castellanos (L), 66′ rig. Zaccagni (L)

Ammoniti: Mombito (N), Zaccagni (L), Bulka (N)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic (79′ Lazzari), Gila (69′ Romagnoli), Patric, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (63′ Dia); Tchaouna (45′ Zaccagni), Dele-Bashiru (45′ Rovella), Pedro; Castellanos.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Isaksen, Dia, Lazzari, Nuno Tavares.

All.: Marco Baroni

NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss (68′ Abdi), Rosario (77′ Diop), Boudaoui (68′ Ndombèlè), Louchet; Bounani (68′ Cho), Boga (68′ Guessand); Moukoko.

A disp.: Dupè, Boulhendi, Abdelmonem, Mendy, Camara, Orakpo.

All.: Franck Haise

Arbitro: Horațiu Feșnic (ROU); Assistenti: Valentin Avram (ROU) – Alexandru Cerei (ROU); IV ufficiale: Szabolcs Kovacs (ROU); V.A.R.: Cătălin Popa (ROU); A.V.A.R.: Rob Dieperink (NED)