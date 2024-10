Lazio-Nizza, sciopero del tifo per 10 minuti ma non c’entra Lotito: il gesto della Nord

Sotto la pioggia battente dell’Olimpico, la Curva Nord mostra solidarietà ai tifosi laziali fermati ad Amburgo la scorsa settimana

La Lazio cerca la seconda vittoria consecutiva in Europa League dopo il netto 3-0 in casa della Dinamo Kiev che ha messo i biancocelsti subito in testa al campionato in questa nuova formula. E lo fa all’Olimpico contro il Nizza sotto la pioggia scrosciante della capitale, per dare soprattutto seguito all’ottima prestazione col Torino.

E proprio alla serata della gara giocata contro gli ucraini nel campo neutro di Amburgo si riferisce la protesta, anzi il gesto di solidarierà, e lo ‘sciopero’ del tifo dei tifosi biancocelesti nei primi 10 minuti di partita, con tanto di prime file lasciate vuote in Curva Nord.

La motivazione è stata spiegata dallo stesso settore caldo del popolo laziale: “Giovedì scorso ad Amburgo 58 ragazzi, nostri fratelli, sono stati fermati, perquisiti e trattenuti in quanto tifosi della Lazio. Gli stessi sono stati rilasciati la mattina seguente senza uno straccio di accusa a loro carico, additati da una “stampa” italiana vergognosamente disinformata e derubati dalla polizia tedesca di soldi contanti dai propri portafogli. Non per protesta ma per solidarietà, durante i primi 10 minuti della partita contro il Nizza chiediamo silenzio, di non esporre striscioni e bandiere e di lasciare vuote le prime 10 file della Curva Nord e degli altri settori dello stadio”.

Stavolta nulla a che vedere dunque con la società e col presidente Lotito, contro cui ovviamente la contestazione rimane in atto. Il presidente della Lazio nel prepartita era a bordocampo insieme al ds Angelo Fabiani durante il riscaldamento della squadra.

Intorno al 10′, quando è finito il silenzio, in Curva Nord è poi comparso anche uno striscione proprio relativo agli episodi di Amburgo: “German Police: Cops or Thieves? No More Abuses!” Tradotto: “Polizia tedesca: guardie o ladri? Basta abusi!”.