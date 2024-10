DIRETTA Europa League, Lazio-Nizza 1-0: la sblocca Pedro! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Baroni e il Nizza di Haise in tempo reale

La Lazio riceve il Nizza a Roma in una gara valida per la seconda giornata della fase a girone unico di Europa League. Una sfida tra due formazioni che ambiscono a fare molta strada nella seconda competizione europea per club che sarà diretta dall’arbitro rumeno Fesnic.

Da una parte i biancocelesti di Marco Baroni, privi dello squalificato Noslin, vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quella di domenica scorsa in Serie A contro il Torino e quella della passata settimana contro la Dinamo Kiev. L’obiettivo è quello di restare a punteggio pieno per cercare di entrare nelle prime otto della classifica generale per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare per i playoff. Dall’altra parte i rossoneri di Franck Haise, invece, sono reduci da due pareggi consecutivi: quello in Ligue 1 senza reti contro il Lens e quello del primo turno in casa contro la Real Sociedad. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, così come in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alla fase a gironi dell’Europa League del 2017-18, con i capitolini che si imposero con il risultato di 1-0 grazie ad un gol di Parolo con la complicità di Le Marchand. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Nizza live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lazio-Nizza

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Vecino, Guendouzi; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. All. Baroni

NIZZA (3-4-3): Bulka; Dante, Ndayishimiye, Bombito; Clauss, Pablo Rosario, Boudaoui, Louchet; Bouanani, Moukoko, Boga. All. Haise

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Ajax punti 3, Steaua Bucarest 3, Lazio 3, Tottenham 3, Slavia Praga 3, Galatasaray 3, Rangers 3, Lione 3, Az Alkmaar 3, Bodo Glimt 3, Anderlecht 3, Fenerbahce 3, Braga 3, Viktoria Plzen 1, Eintracht Francoforte 1, Real Sociedad 1, Hoffenheim 1, Twente 1, Athletic Bilbao 1, Manchester United 1, Nizza 1, Roma 1, Midtjylland 1, Elfsborg 0, Porto 0, Royal Union Saint Gilloise 0, Maccabi Tel Aviv 0, Ferencvaros 0, Paok Salonicco 0, Malmoe 0, Olympiacos 0, Ludogorets 0, RFS 0, Dinamo Kiev 0, Qarabag 0, Besiktas 0.