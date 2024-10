DIRETTA Europa League, Elfsborg-Roma: formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo la sofferta vittoria contro il Venezia, la Roma torna in campo in Europa League in casa dell’Elfsborg

L’avventura di Ivan Juric alla guida della Roma è giunta alla quarta puntata. In campionato l’ex allenatore del Torino ha collezionato due successi su due, mentre al suo esordio assoluto nelle competizioni europee, il croato è stato fermato sul pareggio allo Stadio Olimpico dall’Athletic Bilbao. Una beffa arrivata solamente nei minuti finali che costringe i giallorossi a cercare il bottino pieno in casa dell’Elfsborg, nella seconda giornata del maxi girone.

Un ulteriore passo falso, infatti, potrebbe già compromettere le percentuali di qualificarsi tra le prime otto posizioni della classifica, che portano alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Le buone notizie per Juric sono arrivate dall’allenamento della rifinitura di ieri mattina, che ha portato alla convocazione di Paulo Dybala e Gianluca Mancini, regolarmente partiti per la Svezia, a differenza di Enzo Le Fée, ancora ai box dopo essersi infortunato durante Roma-Empoli lo scorso 25 agosto. Calciomercato.it seguirà la sfida della squadra giallorossa in tempo reale.

Formazioni ufficiali Elfsborg-Roma

ELFSBORG (3-4-2-1): Petterson; Ibrahim, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; A. Zeneli, Baidoo, Qasem. All. Hiljemark.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Saud, Paredes, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Soule; Shomurodov. All. Juric.

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Lazio 6 punti, Tottenham 6, Anderlecht 6, Ajax 4, Gatalasaray 4, Midtjylland 4, Slavia Praga 4, Hoffenheim 4, Steaua Bucarest 3, Rangers 3, Lione 3, Az Alkmaar 3, Bodo Glimt 3, Fenerbahce 3, Braga 3, Olympiakos 3, Malmoe 3, Viktoria Plzen 1, Eintracht Francoforte 1, Real Sociedad 1, Twente 1, Athletic Bilbao 1, Manchester United 1, Nizza 1, Roma 1, RFS 1, Elfsborg 0, Porto 0, Royal Union Saint Gilloise 0, Maccabi Tel Aviv 0, Ferencvaros 0, Paok Salonicco 0, Ludogorets 0, Dinamo Kiev 0, Qarabag 0, Besiktas 0.