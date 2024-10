DIRETTA Conference League, Fiorentina-The New Saints: segui la cronaca LIVE

Prima partita della nuova Conference League, Fiorentina-The New Saints verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo aver faticato più del dovuto contro la Puskas Academy nei playoff di agosto, la Fiorentina fa il suo esordio questa sera nel nuovo format della Conference League. Allo Stadio Artemio Franchi, i viola ospiteranno il The New Saints, squadra semi sconosciuta del Galles. Reduce dallo 0-0 in casa dell’Empoli, l’undici allenato da Raffaele Palladino va a caccia della sua terza vittoria stagionale.

Sin qui, infatti, la compagine toscana ha vinto solo una partita in campionato, contro la Lazio, e il ritorno dei preliminari di Conference in Ungheria. Un bottino davvero troppo magro, soprattutto se commisurato al mercato da protagonista effettuato dai Viola in estate. Per riuscirci, l’ex allenatore del Monza dovrà anche far fronte ad una totale emergenza difensiva, viste le squalifiche di Comuzzo, Martinez Quarta e Ranieri. Calciomercato.it seguirà la sfida di Firenze in tempo reale.

Probabili formazioni Fiorentina-The New Saints

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Richardson, Adli, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran. All. Palladino.

THE NEW SAINTS (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Holden, D. Williams, Smith; Wilson, Oteh, Bradley. All. Harrison