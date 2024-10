Assurdo in campo: aggressione e insulti all’arbitro dopo un minuto

Ha dell’incredibile quanto accaduto al primo minuto di gioco: il calciatore insegue e spintona l’arbitro, maxi squalifica

Un inizio di partita così è difficile anche soltanto immaginarlo. Invece è accaduto realmente, con il calciatore che – senza un apparente motivo – ha inseguito l’arbitro e lo ha spintonato nel tentativo di farlo cadere per terra.

Un comportamento senza alcun tipo di pentimento visto quanto accaduto anche nel post gara e che è costato caro al calciatore. Il giudice sportivo, letto il referto dell’arbitro, non ha potuto fare altro che squalificare in maniera pesante il giocatore: ben due anni di stop e carriera inevitabilmente compromessa.

Ha pagato a caro prezzo la sua intemperanza Leonardo Dascanio, calciatore della Bolanese, squadra che milita nella Prima Categoria Ligure. L’episodio è accaduto durante il match, valido per la prima giornata del Girone D, contro la Marolacquasanta. Gli ospiti si sono imposti per 2-1, ma a far discutere è appunto il comportamento del giocatore.

Aggressione all’arbitro e maxi squalifica: è ufficiale

Il giudice sportivo ha deciso per la squalifica fino al 3 ottobre 2026 (quindi per due anni) di Leonardo Dascanio, calciatore della Bolanese.

Nel comunicato si trova la spiegazione di tutto quanto è accaduto, in campo e fuori. Pronti via, al primo minuto, Dascanio è corso in direzione dell’arbitro (da metà campo fino ad una delle due aree di rigore) e lo ha spintonato in maniera violenta con l’intento di farlo cadere a terra. Visto che non ci riusciva, il giocatore ha iniziato a inveire contro il direttore di gara, rivolgendogli espressioni gravemente ingiuriose e minacciose.

Nel post gara, poi, Dascanio – invitato dal proprio allenatore a chiedere scusa – si è recato nello spogliatoio dell’arbitro ed è tornato a rivolgergli frasi gravemente irriguardose. Secondo il giudice sportivo, questa condotta era “Connotata da un intento chiaramente violento” ed è “riprovevole” essendosi verificata al primo minuto di gioco. Inoltre, il giocatore nel post gara non mostrava pentimento, anzi tornava ad avere un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Da qui la decisione di squalificarlo per due anni.