Ancelotti in discussione: un altro italiano per la panchina del Real Madrid

Le ultime news Real Madrid dopo la sconfitta contro il Lille in Champions riguardano la posizione di Ancelotti in panchina. Spunta un altro tecnico italiano

Tra le sorprese della seconda giornata di Champions League c’è sicuramente la vittoria del Lille, quinta in classifica in Ligue 1, contro i campioni d’Europa in carica del Real Madrid. Un ko che non mette a rischio la qualificazione delle Merengues agli ottavi, ma potrebbe incidere sulla classifica finale.

Al termine della partita Carlo Ancelotti non ha voluto cercare alibi, dichiarando che “il Lille ha giocato meglio di noi e ha meritato di vincere. Noi abbiamo fatto troppi errori e avuto poche idee”. Una sconfitta che arriva a tre giorni dal derby pareggiato contro l’Atletico Madrid nella Liga, con un gol subito in pieno recupero che ha impedito ai blancos di portarsi sfruttare appieno la sconfitta del Barcellona per avvicinarsi alla testa della classifica. Nel mirino della critica e di buona parte dei tifosi è finito proprio il tecnico di Reggiolo, accusato di non aver dato un gioco fluido alla squadra e di aver sbagliato troppe volte le sostituzioni mandando in confusione i suoi calciatori. E c’è chi si augura già un cambio alla guida tecnica in caso di un ulteriore passo falso sabato contro il Villarreal prima della sosta per le Nazionali.

Calciomercato Real Madrid, Allegri in corsa se salta Ancelotti

Per il momento, tuttavia, il presidente Florentino Perez non sembra aver messo in discussione la posizione di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. E’ ovvio, però, che si aspetti un importante cambio di rotta nel brevissimo periodo.

La dead line per prendere una decisione sul futuro di Ancelotti sarebbe non questa, bensì la prossima pausa per le Nazionali previste a novembre. Quella sarà l’occasione per fare il punto della situazione e dare un giudizio sulla prima parte della stagione e l’operato del tecnico emiliano. Intanto il portale spagnolo ‘El Gol Digital’ si è portato avanti ipotizzando chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina delle Merengues. Scartato il terzo ritorno di Zinedine Zidane, difficile anche che possa essere data una chance a Raul che attualmente allena la squadra riserve. Quindi a sorpresa in pole potrebbe esserci un altro italiano: quel Massimiliano Allegri che vanta esperienza internazionale con due finali di Champions, attualmente senza panchina dopo la seconda avventura alla Juventus. Già in passato il livornese era stato accostato ai campioni di Spagna e d’Europa.