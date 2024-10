Allegri, salta il ritorno in panchina: dietrofront clamoroso

Massimiliano Allegri vede raffreddarsi l’ipotesi di un ritorno in panchina: gli scenari cambiano all’improvviso per il tecnico

Con la clamorosa vittoria contro il Lipsia, ottenuta in rimonta e in dieci contro undici, con una proposta di calcio offensivo nonostante le innumerevoli difficoltà, la Juventus di Thiago Motta sembra essersi lanciata in maniera definitivamente nel suo nuovo ciclo. Nel frattempo, Massimiliano Allegri, ex allenatore bianconero degli ultimi tre anni, è ancora ai box.

Il tecnico livornese sta attendendo una panchina importante per rilanciarsi a propria volta e tornare a calcare palcoscenici di prestigio. Una presenza, la sua, che non può essere sottovalutata nel calcio di alto livello, dato quanto ha dimostrato in carriera quanto alla gestione di squadre di alto profilo.

Se nel corso dell’annata, qualche top club dovesse essere in difficoltà, sarebbe naturale pensare a lui come a uno dei volti di maggior esperienza e carisma per raddrizzare la baracca. Nelle settimane scorse, si era parlato di Allegri per quanto riguarda il Benfica e il Milan, piste che però non sono mai realmente decollate.

Da parte sua, c’è certamente la voglia di rimettersi in gioco e di puntare a traguardi ambiziosi. Negli ultimi tempi, stava prendendo piede un’altra ipotesi, anche questa però potrebbe sgonfiarsi, almeno per il momento.

Il Manchester United cambia idea: niente Allegri, ecco chi al posto di Ten Hag

Tra le big in maggiore difficoltà, attualmente, in questo inizio di stagione c’è sicuramente il Manchester United, che ancora una volta sconta una partenza un po’ così in campionato. E la posizione di Ten Hag è sempre più traballante.

L’allenatore olandese, in conferenza stampa, ha allontanato gli spettri dell’esonero, ma in Premier League ha già perso tre delle prime sei gare disputate, con due pesanti sconfitte casalinghe raccolte contro il Liverpool e il Tottenham. Un abbrivio non tra i migliori, tutt’altro. Ma secondo il ‘Manchester Evening News’, la dirigenza dei ‘Red Devils’ starebbe valutando una pista ‘interna’ invece che il nome di Allegri. In caso di esonero, il candidato numero uno potrebbe essere Ruud Van Nistelrooy, vecchia leggenda del club da giocatore, che avrebbe già il gradimento dello spogliatoio.