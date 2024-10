Juventus accerchiata: pressing asfissiante su Bremer

Gleison Bremer si sta confermando come un elemento fondamentale per lo scacchiere del nuovo tecnico Thiago Motta: le big d’Europa sono pronte all’assalto per il difensore brasiliano della Juventus

Muro Juventus e imbattibilità in campionato dopo sei partite. In Serie A i bianconeri finora non hanno subito neanche una rete.

A livello di singoli fondamentale finora l’apporto alla causa di Gleison Bremer, l’insostituibile dello scacchiere di Thiago Motta, uscito anzitempo dalla gara contro il Lipsia per un problema al ginocchio da valutare. L’allenatore ex Bologna sta sfruttando la profondità della rosa a sua disposizione per far ruotare i propri giocatori, ad eccezione del difensore brasiliano che è l’unico a non aver saltato nemmeno un minuto tra campionato e coppa, fino a prima della gara odierna (540 minuti collezionati complessivamente nella stagione in corso). Prestazioni sempre all’altezza, che lo hanno posto all’attenzione (se mai ce ne fosse bisogno) delle altre big europee sul mercato.

Calciomercato Juventus, il pericolo per Bremer arriva dalla Premier: Liverpool e Manchester United pronte all’assalto

Già l’ultima estate c’erano stati diversi sondaggi per Bremer, che era finito nei radar specialmente del Manchester United in Premier League.

La Juve come contromossa aveva allungato fino al 2029 il contratto dell’ex Torino, che solo qualche mese prima era stato blindato dalla dirigenza della Continassa. Prolungamento annuale con ritocco dell’ingaggio per il nazionale verdeoro, che ha una clausola rescissoria (attivabile in un determinato periodo a partire dalla prossima estate) vicina ai 70 milioni di euro. Le grandi d’Europa non lo mollano e la Juventus dovrà fronteggiare a fine stagione i nuovi assalti in particolare dalla Premier League: oltre al Manchester United, anche il Liverpool sarebbe in prima fila per assicurarsi i servigi di Bremer come scrive Oltremanica la testata ‘Tribalfottoball.com’.

Le due inglesi negli ultimi tempi avrebbero ulteriormente intensificato il corteggiamento per Bremer e sarebbero pronte nella prossima finestra estiva a strapparlo alla Juve. Come rivelato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, inoltre, sul brasiliano classe ’97 c’è anche l’interesse in Germania del Bayern Monaco.